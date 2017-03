El Teatre Rialto posa en escena la dansa alienada i improvisada d’Eva Bertomeu

Dijous, 23 de març de 2017 a les 00:00h

El Teatre Rialto de València posa en escena, des d'aquest dijous i fins al pròxim 26 de març, l'espectacle El buit ple, de la companyia de dansa d'Eva Bertomeu.L’obra compta amb la direcció artística i coreogràfica d'Eva Bertomeu i està interpretada per Lorena Ortiz, Linnéa Müller, Elena Quesada, Yolanda Peña, Albert García i Fredo Belda.El treball que la coreògrafa presenta al Rialto és el resultat dels seus tallers sobre l'alienació del moviment i la improvisació sota la següent premissa: què hi ha en l'espai buit que uneix el moviment, les vides i sentits d'éssers separats?, explica l’Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicat.Eva Bertomeu és titulada en dansa clàssica pel Conservatori de València i va ampliar els seus coneixements amb altres tècniques i professors com Vicente Sáez, Ramón Oller, Juan Carlos García, Toni Aparisi i Francesc Bravo. Un eclèctic aprenentatge que, al costat de l'aïllament en què confessa haver desenvolupat el seu treball, conformen el particular llenguatge de les seues obres.En 2001 va fundar la companyia Bojnami Dansa, amb la qual ha estrenat més de deu treballs, alguns d'ells guardonats amb els premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana com Temps Fugit (2007) o Un gram de bogeria creat i interpretat al costat del ballarí i coreògraf Fernando Hurtado.En 2008, aquesta agrupació va canviar el seu nom pel d’Eva Bertomeu-Cia. Dansa, amb la finalitat d'afermar el seu segell artístic i convertir-la en una plataforma de creació per a altres coreògrafs, ja que està especialment interessada pel paper pedagògic de la dansa i ha desenvolupat el seu treball com a professora en centres com el Conservatori Superior de Dansa de València, el d'Alacant, el Centre Andalús de Dansa i el Norrdans i el Skanes Dans teatre a Suècia.La companyia valenciana ha dut aquest idea creativa als centres educatius valencians, on els alumnes han conviscut amb la ballarina i han participat en la interpretació del mateix espectacle que ara acull el Teatre Rialto.Una d’aquestes experiències educatives és la que han realitzat a l’IES Misericòrdia, al barri la Llum de València, on alumnes de 2n de batxillerat, sota el mestratge d’Alexis Calvo i la companyia d’Eva Bertomeu, van portar a escena El buit ple. La finalitat era que els alumnes visqueren en primera persona els mecanismes de la dansa, convivint amb ballarins professionals, i alhora, com recollia aquest diari, dinamitzar culturalment el barri