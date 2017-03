Els estibadors reclamen garantir per decret el manteniment de tots els llocs de treball

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 19:00h

Subrogar els llocs de treball quan es liberalitze el sector, el principal obstacle en les negociacions amb el govern espanyol

A hores d'ara els treballadors que descarreguen la mercaderia dels ports pertanyen a les Societats Anònimes de Gestió dels Estibadors Portuaris (SAGEP).

Els estibadors han posat sobre la taula aquest dimecres la seua proposta per a reformar el sector. El principal impediment per a arribar a un acord és l'anomenada subrogació, és a dir, la garantia reclamada pels treballadors que quan es liberalitze la càrrega i descàrrega de mercaderies als ports espanyols es mantinguen els llocs de treball del 100% dels treballadors de les actuals Societats Anònimes de Gestió dels Estibadors Portuaris (SAGEP).



El govern espanyol considera que el decret llei de reforma de l'estiba no és el lloc adient per a incloure aquesta demanda. La postura del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, és portar la subrogació a un "instrument normatiu d'un altre rang", com podria ser un conveni col·lectiu sectorial. Els estibadors veuen irrenunciable incloure aquesta qüestió al decret llei que el govern durà al Congrés quan aconseguisca el consens necessari.



Més enllà del desacord en la subrogació, la proposta dels treballadors de l'estiba inclou prejubilacions dels més grans de 50 anys amb un sou de 2.122 euros al mes en ports en què hi haja excedent de personal, segons indica la proposta presentada pels representants sindicals al Govern espanyol en resposta a l'oferta presentada el dijous passat per l'executiu que presideix Mariano Rajoy.



A més a més, els encarregats de la càrrega i descàrrega als ports s'ofereixen a rebaixar-se el sou un 1% per a crear un fons que contribuïsca a pagar les prejubilacions. Aquesta rebaixa no és l'única a què estan disposats els estibadors, que també ofereixen una rebaixa del 5% del seu salari per a millorar la competitivitat dels ports.