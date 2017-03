Huit detinguts arran de l'atemptat terrorista a Westminster

Dijous, 23 de març de 2017 a les 13:15h

L'últim balanç de l'atemptat deixa 4 morts, entre els quals s'hi troba una dona d'orige gallec

Foto: Laura Pous (ACN). URL curta



Etiquetes

Londres



ACN / EP / Londres.



En una compareixença al parlament britànic, que aquest dijous ha reprès l’activitat habitual, la primera ministra, Theresa May ha confirmat que ja són huit les persones detingues a Birmingham i Londres en relació amb l’atemptat.



El MI5, el servei d’intel·ligència britànic, tenia constància del presumpte terrorista que hauria atemptat a la zona de Westminster, a la capital britànica, aquest dimecres. Segons també ha corroborat May, l’atacant, de qui encara no se n’ha revelat la identitat, “havia estat investigat feia anys", era de nacionalitat britànica i se’l relacionava amb “el terrorisme extremista” però es tractaria d’una “figura perifèrica” que hauria actuat en solitari.



L'alcalde de Betanzos ha confirmat a 'The Guardian' que entre les 4 víctimes mortals, s'hi troba Aysha Frade, una dona de 43 anys i orígens familiars en aquest poble gallec. Aquesta va morir després que l'atacant envestira la multitud al pont de Westminster. L’atemptat ha deixat tres víctimes mortals més, un home d’uns 50 anys que també hauria mort a l’atropellament al pont de Westminster, l’agent de policia Keith Palmer, de 48 anys, que hauria mort apunyalat pel presumpte terrorista quan intentava entrar a Westminster, i el mateix atacant, a qui un altre agent hauria disparat.



El cotxe que aquest dimecres va atropellar la multitud que creuava el pont de Westminster, a tocar del parlament britànic, s'hauria llogat a Birmingham, a 200 quilòmetres de Londres. Segons la BBC, el presumpte terrorista hauria obtingut el vehicle, un Hyundai 4x4 de color gris fosc, prop de Hagley Road. Precisament en aquesta zona de la ciutat hi ha hagut una batuda policial aquest dijous a la matinada que hauria acabat amb diversos detinguts, segons informen mitjans britànics.



La primera ministra britànica aquest dimecres assegurava que el parlament britànic “representa els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans, i per això l'han atacat". A més, ha qualificat l'atemptat de "malaltís i depravat". "Qualsevol intent d'acabar amb aquests valors a través de la violència i el terror està condemnat al fracàs", ha advertit la 'premier' assegurant que "el Parlament es reunirà demà amb normalitat" i subratllant la seua voluntat de "no rendir-se mai al terror".



Condemna internacional



El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha expressat el seu condol a les víctimes i ha remarcat que “Europa es manté ferma amb el Regne Unit en la lluita contra el terror i està preparada per ajudar”. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha dit estar “profundament consternada” per l’atemptat i ha enviat la seua “solidaritat”. El president francès, François Hollande, ha dit que el terrorisme “afecta tothom” i que França sap, “com el poble britànic”, què és patir-lo. Un grup d’estudiants francesos, de fet, està entre els ferits en l’atropellament del pont de Westminster.



Des dels Estats Units, el secretari d’Estat, Rex Tillerson, ha emès un comunicat en què expressa la seua solidaritat amb les víctimes i condemna “els horribles actes de violència” perpetrats a Londres. El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha confirmat que el president nord-americà, Donald Trump, ha parlat per telèfon amb la primera ministra britànica, Theresa May.



Mig pal



Les banderes onejaran a mig pal en tots els edificis públics valencians fins al pròxim dissabte, a més del minut de silenci que s'ha realitzat en les dependències oficials.