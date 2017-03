La policia confirma dos detinguts més pels atemptats de Londres

Divendres, 24 de març de 2017 a les 12:15h

La investigació se centra a saber si el terrorista, Khalid Masood, va actuar sol o si va comptar amb el suport d'una xarxa més àmplia

ISIS ha reivindicat l'atemptat terrorista de Londres, el qual ha deixat 4 morts, entre els quals s'hi troba una dona d'orige gallec, i 50 ferits.

RedactaVeu / ACN / Londres



Scotland Yard ha confirmat la detenció de dues persones més la matinada de divendres a la zona de West Midlands, prop de Birmingham, i al nord-oest d'Anglaterra que podrien estar relacionades amb l'atemptat terrorista d'aquest dimecres a Londres. Segons ha explicat el portaveu de la unitat antiterrorista de la policia metropolitana de Londres, Mark Rowley, l'objectiu de la policia és descobrir si el terrorista, Khalid Masood, “va actuar totalment sol, inspirat per la propaganda del terrorisme internacional, o si altres persones el van ajudar”. Rowley també ha fet un últim balanç del nombre de ferits que s'eleva fins a 50. Dues persones es troben en estat crític i es tem per la vida d'una tercera.



Masood, un home de 52 anys nascut a Kent, vivia des de feia anys a Birmingham, a 200 quilòmetres de Londres. La policia l'havia investigat anteriorment per la seva vinculació amb “la violència extrema”, tal com va confirmar dijous la primera ministra britànica, Theresa May, però es va descartar que estigués planificant dur a terme un atemptat. Masood, que originalment es deia Adrian Russell Ajao, havia estat detingut en diverses ocasions per delictes relacionats amb tinença d'armes i desordre públic. ISIS el va considerar dijous un dels seus “soldats” i va reivindicar l'atac.



Pel que fa al balanç de víctimes, Rowley ha confirmat que hi ha 50 persones ferides, de les quals 31 a l'hospital. Concretament, n'hi ha dues en estat crític i es tem per la vida d'una tercera.



La xifra de víctimes mortals és de tres persones que es trobaven a la zona del pont de Westminster, una dona de 43 anys i orígens gallecs, un home nord-americà d'uns 50 anys i un altre home britànic de 75 anys. A més, el policia Keith Palmer va morir després que Masood l'apunyalara quan intentava accedir al Parlament. El terrorista també va morir abatut per la policia.





Foto: Laura Pous (ACN).