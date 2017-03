Quatre morts i una vintena de ferits en l’atemptat terrorista de Londres

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 19:45h

La policia confirma que entre les víctimes mortals hi ha un policia i l’assaltant del parlament

Londres



Londres.



La policia britànica ha confirmat que quatre persones han mort i almenys una vintena més han resultat ferides durant l’atac terrorista d’aquest dimecres al parlament de Westminster, a Londres. Entre les víctimes mortals hi ha un policia, que ha estat apunyalat, i el presumpte terrorista, que ha mort després de ser abatut per agents armats. Una altra de les víctimes és una dona que ha mort després de ser atropellada, juntament amb altres vianants, al pont de Westminster, una de les principals atraccions turístiques de la capital britànica, i que connecta el London Eye amb el Big Ben. Segons la policia, tot apunta que el terrorista ha actuat sol.



Les informacions indiquen que l’atac ha començat al pont de Westminster, on l’home, amb un vehicle 4x4, ha atropellat diverses persones. Com a conseqüència, una vintena de vianants han resultat ferits, i almenys dues persones han perdut la vida. Després, l’assaltant ha encastat el vehicle contra les tanques de Westminster i, a peu, ha entrat al recinte i ha apunyalat un policia, que ha mort per culpa de les ferides. Agents armats han abatut el terrorista, que també ha perdut la vida.



La policia ha tancat tota la zona, el cor polític i turístic de Londres, i ha suspès el metro a l’estació de Westminster. La sessió plenària, que estava en marxa, ha quedat suspesa. La policia ha demanat als parlamentaris que no abandonen l’edifici.