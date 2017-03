Set detinguts arran de l'atemptat terrorista a Westminster

Dijous, 23 de març de 2017 a les 10:30h

L'últim balanç de l'atemptat deixa 4 morts i 40 ferits, set dels quals estarien encara en estat crític

Foto: Laura Pous (ACN). URL curta



Etiquetes

Londres



ACN / EP / Londres.



El portaveu de la unitat antiterrorista d’Scotland Yard, Mark Rowley, ha confirmat la detenció de set persones en sis domicilis diferents a Birmingham, Londres i altres localitats presumptament vinculades amb l'atemptat d'aquest dimecres a la capital britànica.



El cotxe que aquest dimecres va atropellar la multitud que creuava el pont de Westminster, a tocar del parlament britànic, s'hauria llogat a Birmingham, a 200 quilòmetres de Londres. Segons la BBC, el presumpte terrorista hauria obtingut el vehicle, un Hyundai 4x4 de color gris fosc, prop de Hagley Road. Precisament en aquesta zona de la ciutat hi ha hagut una batuda policial aquest dijous a la matinada que hauria acabat amb diversos detinguts, segons informen mitjans britànics. Rowley ha evitat avançar detalls sobre la identitat de l'atacant, que va morir dimecres després de ser abatut per la policia, però assegura que "podria estar inspirat pel terrorisme internacional".



L'últim balanç de l'atemptat deixa 4 morts i 40 ferits, set dels quals estarien encara en estat crític. Entre les víctimes mortals hi ha un policia, l'oficial Keith Palmer, de 48 anys, que hauria mort després de ser apunyalat pel presumpte terrorista, que també va morir després de ser abatut per agents armats quan intentava accedir al parlament de Westminster. Les altres tres víctimes i els 40 ferits s'haurien produït quan el mateix agressor hauria envestit un vehicle contra la multitud que creuava el pont de Westminster, als voltants del parlament britànic.



La primera ministra britànica, Theresa May, va comparèixer encara aquest dimecres per analitzar l'atemptat terrorista. May assegurava que el parlament britànic “representa els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans, i per això l'han atacat". A més, ha qualificat l'atemptat de "malaltís i depravat". "Qualsevol intent d'acabar amb aquests valors a través de la violència i el terror està condemnat al fracàs", ha advertit la 'premier' assegurant que "el Parlament es reunirà demà amb normalitat" i subratllant la seua voluntat de "no rendir-se mai al terror".



Condemna internacional



El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha expressat el seu condol a les víctimes i ha remarcat que “Europa es manté ferma amb el Regne Unit en la lluita contra el terror i està preparada per ajudar”. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha dit estar “profundament consternada” per l’atemptat i ha enviat la seua “solidaritat”. El president francès, François Hollande, ha dit que el terrorisme “afecta tothom” i que França sap, “com el poble britànic”, què és patir-lo. Un grup d’estudiants francesos, de fet, està entre els ferits en l’atropellament del pont de Westminster.



Des dels Estats Units, el secretari d’Estat, Rex Tillerson, ha emès un comunicat en què expressa la seua solidaritat amb les víctimes i condemna “els horribles actes de violència” perpetrats a Londres. El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha confirmat que el president nord-americà, Donald Trump, ha parlat per telèfon amb la primera ministra britànica, Theresa May.



Minut de silenci



El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, guardarà aquest dijous, 23 de març, un minut de silenci en la porta del Museu de Ciències Naturals, abans d'iniciar l'acte de reconeixement als col·laboradors de l'Agència Estatal de Meteorologia valenciana per a condemnar l'atemptat perpetrat a Londres, segons ha informat la institució en un comunicat. Iniciativa que s'ha fet extensiva a totes les dependències oficials.



Així mateix, les banderes onejaran a mig pal en tots els edificis públics, des de les 9 hores d'aquest dijous fins a les 9 hores del pròxim dissabte.