Tres estudiants de la UPV guanyen un premi estatal amb una aplicació per a invidents

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 00:00h

Jorge Fabregat, Javier Ferrando i Joaquín Montesinos, estudiants de la Universitat Politècnica de València (UPV), són els guanyadors de la cinquena edició del Hack For Good global, dotada amb 5.000 euros de premi, als quals cal afegir els 1.000 que van obtenir prèviament després d’imposar-se en la fase local. El seu projecte, Llum Verda, va guanyar davant els 150 projectes participants en aquesta edició de 2017.La seua proposta desenvolupa una aplicació pensada per a millorar la mobilitat de les persones invidents, “és una aplicació mòbil que adverteix el vianant invident -amb una vibració o un xiulet- si pot passar o no”, tal com explica Javier Ferrando, estudiant d'Enginyeria Elèctrica.Quant a l'origen del projecte, Jorge Fabregat, estudiant d'Enginyeria de Telecomunicació, comenta com van consensuar la idea guanyadora de la següent manera: "Javi volia desenvolupar alguna cosa relacionada amb un semàfor per a invidents amb tecnologia Bluetooth, que té l'inconvenient que obliga la persona usuària a sincronitzar a mà el telèfon en cada nou semàfor que troba. Joaquín va proposar llavors utilitzar les dades obertes que ofereix l'Ajuntament de València, així que vàrem idear una manera d'unificar-ho tot i se'ns va ocórrer l'aplicació".Per a obtenir l'estat dels semàfors en temps real, van recórrer a una placa Arduino, un microcontrolador de codi obert i baix cost, fàcil d'usar i molt flexible, pensat perquè artistes, dissenyadors, principiants en informàtica i qualsevol persona interessada puguen crear objectes o entorns interactius. Aquesta iniciativa combina la informació oberta de l'Ajuntament de València sobre la ubicació dels semàfors i la posició GPS de l'usuari o usuària.Llum Verda no sols ha guanyat el premi absolut d'aquest concurs, sinó que aquest projecte també va aconseguir tres premis locals: el Geo-Open Data VLC, el Think Big i el primer lloc de la seu de València.Ara bé, aquest projecte encara té recorregut, ja que el seu triomf en la categoria Think Big, de la Fundació Telefònica, els permet continuar treballant-hi; perquè el guardó consisteix en un cap de setmana formatiu en qüestions d'emprenedoria social; la possibilitat d'accedir a finançament de fins a 3.000 euros, i el suport personalitzat d'un mentor o mentora (personal voluntari empleat de la mateixa empresa de telefonia).Hack For Good és una competició per a desenvolupar solucions digitals que milloren el món en què vivim. En aquesta, entusiastes de la tecnologia, la programació, el disseny i el món social treballen en la resolució de reptes relacionats amb la innovació social (educació, sanitat, indústria, economia digital, inclusió o sostenibilitat ambiental).L'edició del 2017, que ha tingut 15 seus simultànies, ha reunit 1.500 hackers de 23 universitats espanyoles, que han presentat un total de 150 projectes.Cal recordar també que ja en 2014 un equip de quatre estudiants, tres d'ells de la UPV, van guanyar l'edició estatal de Hack for Good amb el projecte Show leap , un traductor de llengua de signes a veu i viceversa.