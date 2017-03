Els estibadors adverteixen que al port de València no calen prejubilacions sinó contractacions

Dijous, 23 de març de 2017 a les 00:00h

Els 1.400 treballadors per a carregar i descarregar mercaderies són insuficients per a garantir el servici, denuncien els sindicats

La borsa d'eventuals no és suficient per a reforçar els mesos de més activitat perquè inclou professionals de categories professionals inferiors, segons la Coordinadora

Les empreses que controlen el negoci de l'estiba a València són Noatum, MSC i TSV.

Les prejubilacions d'estibadors que negocien els sindicats i el govern espanyol per a consensuar la reforma del sector no s'han ideat pensant en el port de València. Els treballadors de l'estiba del recinte portuari valencià asseguren que la situació al cap i casal no és equiparable a la d'altres ports, on hi pot haver excés de plantilla, sinó que a la capital valenciana més aviat els estibadors escassegen.



Aquest dimecres els sindicats estatals del gremi van proposar a l'executiu de Mariano Rajoy un pla de prejubilacions voluntàries a partir dels 50 anys. L'oferta dels treballadors de càrrega i descàrrega dels ports és que els retirats perceben el 80% de la retribució mitjana rebuda en els últims sis mesos, una quantia de vora 2.122 euros al mes.



La proposta, a estudi aquest dijous en la la taula tècnica d'assessors jurídics convocada pel govern espanyol i els sindicats, no tindrà una especial repercusió al port de València, segons expliquen a La Veu fonts de la Coordinadora Estatal de Treballadors de la Mar.



Les prejubilacions tindran més incidència en ports menuts amb una plantilla sobredimensionada, com ara el de Màlaga. Al parer del sindicat majoritari, al recinte de la ciutat del Túria caldria contractar prop de 250 treballadors en els propers anys per a garantir el servici.



A hores d'ara la Societat Anònima de Gestió dels Estibadors Portuaris (SAGEP) del port de València compta amb al voltant de 1.400 treballadors en plantilla, als quals se suma una borsa de treball de 300 empleats eventuals per a cobrir puntes de demanda.



El problema d'aquesta borsa, gestionada per la companyia de recursos humans Randstad i que ha arribat a tindre inscrits 400 treballadors, és que només inclou professionals de categoria inferior a la dels estibadors, com ara conductors de camió.



Les empreses que controlen el negoci de l'estiba a València, Noatum, MSC i TSV, mostren reserves a l'hora de donar resposta a les demandes de més plantilla, segons indiquen fonts sindicals, que avisen que no hi haurà suficients estibadors en arribar l'estiu, quan augmenten les operacions, i que es podria repetir la situació del passat juliol.



Aquell mes la terminal valenciana va haver de desviar un 13% de les seues mercaderies a altres ports per falta de treballadors, en frustrar-se la contractació de 85 estibadors de reforç per la falta d'acord en la negociació del conveni col·lectiu.