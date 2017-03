El València Bàsquet passa a la final de l’Eurocup després d'arrasar l'Hapoel (90-75)

Dimecres, 22 de març de 2017 a les 22:30h

Els taronja han guanyat amb solvència l'equip israelià en el partit de desempat de les semifinals a la Fonteta

Sastre i Sikma tracten de defensar Jerrels.

Etiquetes

Eurocup, València Bàsquet

Javier Cid / València.



El València Bàsquet jugarà la final de l’Eurocup després de vèncer l’Hapoel de Jerusalem en el partit de desempat de les semifinals. La clau ha estat en una defensa espectacular que ha anat, a poc a poc, secant el joc d’atac de l’equip israelià, sobretot en el tercer quart, on l’equip valencià ha trencat el partit amb una defensa molt agressiva que ha deixat l’Hapoel noquejat i amb 25 punts de desavantatge. Així, el València jugarà la final a tres partits contra Unicaja Màlaga, que es va desfer de Lokomotiv Kuban. El València disputarà el primer encontre de la final el pròxim 28 de març a la Fonteta.



El partit ha començat igualat amb els dos equips conscients que qui perdera, es quedava fora de la final. L’intercanvi de cistelles ha sigut tímid però constant. El València ha pres la iniciativa anotadora, sempre per davant en el marcador gràcies al joc interior de Dubljevic i Sikma. Però l’Hapoel ha continuat anotant des de la línia exterior amb Jerrels dirigint el seu joc. Així, els valencians se n’han anat amb un avantatge de quatre punts després dels deu primers minuts (21-17, min 10).



En el segon quart, les cistelles seguien caient a les dos cistelles, però el València, amb un Vives minvat però un San Emeterio excels, han obert forat a poc a poc en el marcador. L’Hapoel mantenia el ritme anotador amb Peterson i Kinsey, però el València defensava intensament i aconseguia distanciar-se en el tanteig fins arribar als 12 punts de diferència gràcies a una falta de tres realitzada per Stoudemire sobre Romain Sato, que ha obert bretxa i ha donat confiança als valencians per a la segona part (44-32, min 20).



La represa ha començat amb un triple de Sato, que creix en els partits importants. Van Rossom dirigia el joc i Dubljevic i Rafa Martínez obrien més la distància amb una altra cistella i un triple (52-32, min 22). Des d’aquest moment, la intensitat ha sigut la tònica dominant en el València tant en defensa, amb un gran Oriola, com en atac. La distància ha arribat a 25 punts gràcies a un joc en atac capitanejat per un gran Luke Sikma, l’omnipresent San Emeterio i Rafa Martínez, que ha exercit de capità. Finalment, el València ha mantingut eixe còmode avantatge de 25 punts per a disputar els últims deu minuts, on sols ha hagut de gestionar la distància (75-50, min 30).



L’últim quart ha sigut un voler sense poder de l’Hapoel que, finalment, s’ha rendit al magnífic joc d’atac i defensa amb què ha actuat el València Bàsquet. La distància s’ha mantingut amb un intercanvi de cistelles que ha caigut del costat de l’Hapoel, que ha reduït la distància fins als 15 punts, però que no han impedit la victòria del València Bàsquet, que jugarà la final davant l’Unicaja Màlaga. Una final a tres partits que donarà el tret d’eixida el pròxim 28 de març en la Fonteta.



Fitxa tècnica:



90 - València Bàsquet (21 + 23 + 31 + 15): Van Rossom (4),Rafa Martínez (11), Sato (12), Sikma (12), Dubljevic (14) -cinc titular- Thomas (6), Sastre (6), San Emeterio (15), Vives (-) i Oriola (10).



75 - Hapoel Jerusalem (17 + 15 + 18 + 25): Jerrells (19), Dyson (5), Kinsey (1), Peterson (2), Stoudemire (17) -cinc titular- Eliyahu (8), Halperin (8), Timor (9) i Jones (6).



Àrbitres: Sreten Radovic [Croàcia], Piotr Pastusiak [Polònia], Ingus Baumanis [Letònia].



Incidències: Tercer partit de les semifinals de l'Eurocup disputat a la Font de Sant Lluís amb aforament complet.