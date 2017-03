Almassora impulsa el Banc de Terres mitjançant una ordenança reguladora

Divendres, 24 de març de 2017 a les 00:00h

Un dels projectes que molts ajuntaments estan posant en marxa és l’anomenat Banc de Terres. L’Ajuntament d’Almassora (Plana Alta) ha impulsat aquesta idea per a fer valer les terres agrícoles abandonades, o en previsió d'abandó, possibilitar l'ampliació de la superfície de les explotacions, frenar la pèrdua de superfície agrària útil i evitar situacions d'abandó de cultius pal·liant, en la mesura del possible, els problemes agroambientals que genera.El regidor d'Agricultura, Santiago Agustí, va presentar recentment l'ordenança reguladora del Banc de Terres Agrícoles, així com la creació del fitxer de dades de caràcter personal, que té com a objectiu regular el cultiu de parcel·les abandonades a través de tercers. El Consell Agrari Municipal ja coneix aquest document que tracta de frenar l'abandó dels camps i la proliferació de plagues, erosió del sòl i degradació paisatgística.“Hem de frenar la pèrdua de recursos rurals, i una forma de fer-ho és aquesta cessió temporal del sòl que acosta al veïnat d'Almassora la possibilitat de conrear els seus propis aliments i mantenir l'ús agrícola tradicional de l'horta”, ha incidit el regidor d'Agricultura, Santiago Agustí.Segons figura en la futura ordenança, el Banc de Terres Agrícoles d'Almassora serà un registre administratiu de caràcter públic format per parcel·les aptes per a l'explotació agrícola, els propietaris de les quals hagen sol·licitat la inscripció. Aquest registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre l'oferta i la demanda de parcel·les rústiques conreades o cultivables en el terme municipal.La cessió de dades personals de propietaris que sol·liciten la inclusió de parcel·les en el Banc de Terres serà autoritzada expressament per aquells que hagen traslladat l'autorització al Consell Agrari Municipal. Aquest òrgan facilitarà les fitxes als interessats a donar d'alta la seua parcel·la en el banc.“Amb la creació del Banc de Terres agrícoles, l'Ajuntament d'Almassora, a través del Consell Agrari Municipal, pretén informar i facilitar el contacte entre propietaris de parcel·les i futurs conreadors”, ha destacat l'edil. No obstant açò, seran les parts interessades, exclusivament, les qui fixen els termes d'un possible acord, sense que consistori ni consell puguen intervenir, orientar o assessorar en l'hipotètic acord.La seu del Banc estarà en el Consell Agrari, en el registre del qual figurarà el nom de polígons i parcel·les incloses en el banc a instàncies dels titulars que declaren ser els seus legítims propietaris, així com les dades personals dels propietaris de les finques. El consell actuarà d'intermediari en la consulta de dades per a facilitar el contacte entre les parts.