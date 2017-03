Els Global Music Awards dels EUA premien un disc inspirat en la Serra de Mariola

Dijous, 23 de març de 2017 a les 12:15h

Els Global Music Awards tornen a tindre accent valencià. L’acadèmia de la música independent de San Diego, a Califòrnia, va fer públics aquest dimecres els primers guardons d’aquest any. Junt a tres compositors assidus en les llistes de premiats es troba el trompetista de Paiporta (l’Horta Oest), Vicent Olmos.Els músics i compositors valencians han estat reconeguts habitualment per aquests premis nord-americans. Entre els guardonats està el catedràtic d’Economia de la Universitat d’Alacant, compositor i guitarrista, Juan Luís Nicolau, autor del disc Estàncies de la Serra Mariola, que continua rebent reconeixements. En 2016, els Global Music Awards van guardonar amb la medalla de plata una de les composicions del disc, El Tio Pep se’n va a Muro, Introducció, Tema i Variacions , una obra que parteix de la cançó popular valenciana i que —com indica el títol— es desenvolupa i evoluciona a partir de les variacions. Aquest dimecres però, han tornat a reconèixer el treball del músic de Muro (el Comtat) com a compositor de tot el treball discogràfic que inclou l’obra de flaires tradicionals i que s'inspira en la serralada valenciana.Una de les medalles de plata ha recaigut novament en el compositor Francisco Liberia per la seua obra orquestral Sombras. El de Xella (la Canal de Navarrés) està especialitzat en música per a audiovisuals i videojocs, i al 2016 ja va rebre aquest mateix guardó per la seua obra Diciembre.El compositor, productor i guitarrista de Cocentaina (el Comtat) Romu Agulló , és també un nom freqüent en els Global Music Awards. En 2016, el seu tema ‘new age’ Serenity va rebre la medalla de bronze, mentre que ara, el seu treball d’orquestració de Atardecer en el Mediterraneo, inclòs en el projecte Romu Agulló Simfònic, ha estat reconegut amb la medalla de plata. Aquest projecte —Romu Agulló Simfònic—, l’estrenarà la Diània Symphony Orchestra sota la direcció del mestre Ramon Garcia i Soler.També entre les medalles de plata es troba el trompetista de Paiporta (l’Horta Oest), Vicente Olmos. El solista de l’Orquestra Simfònica de Bilbao va gravar, junt a la pianista basca Itziar Barredo, Playing Opera, un disc monogràfic sobre JB Arban que recull les fantasies que el compositor francès va fer basant-se en diverses òperes.Aquest premis, avalats per les revistes Billboard i Musical-America, tracten de servir d’estímul i promoció a compositors i intèrprets emergents d’arreu del món, segons explica l’organització. Es lliuren cada trimestre de l’any i contemplen totes les modalitats musicals, tant creatives com interpretatives. El guardó contempla tres graons, representats físicament per medalles que poden ser d’or, plata i bronze.