Detingudes almenys sis persones per la seua implicació en el cas Sergio Blasco

Dijous, 23 de març de 2017 a les 16:30h

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (UDEF) està escorcollant aquest matí la Conselleria de Sanitat. Els agents del cos policial busquen expedients de l'etapa de Sergio Blasco com a gerent de l'Hospital General de València, durant el govern del PP. Blasco és nebot de l'exconseller de Solidaritat i exdiputat popular a les Corts, Rafael Blasco, condemnat pel cas Cooperació.Durant l’operació policial, els agents de la UDEF han detingut almenys sis persones, entre elles el germà de l'exgerent del General,, segons publica Las Provincias. A més, s’han realitzat quasi una vintena d’escorcolls en la recerca de diferent documentació relativa a la investigació dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 6 de València. Així, a banda de regirar la Conselleria, la UDEF està practicant altres dèneu escorcolls per trobar documentació requerida pel Jutjat.Sergio Blasco va dimitir com a gerent de l'Hospital General de València al novembre de 2014 després de conéixer-se que estava sent investigat per presumptes adjudicacions irregulars al Perú per a la construcció de dos hospitals seguint el model Alzira.Cal remarcar que el principal investigat d'aquesta presumpta trama, Sergio Blasco, es troba des de fa diversos mesos treballant a l' Hospital Metropolitano de Santiago HOMS , a la República Dominicana. Blasco va marxar a aquest país del Carib després de la seua dimissió com a exgerent de l'Hospital General, arran de la denúncia d'EUPV i la darrera investigació per part d'un jutjat.La denúncia va ser presentada per Esquerra Unida davant la Fiscalia Anticorrupció i, segons consta en la documentació enviada al jutjat, hauria comptat amb els serveis de diverses empreses espanyoles que havien rebut adjudicacions de la Generalitat i amb la Fundació de l'Hospital com a pantalla. Així mateix, l'Informe de la Sindicatura de Comptes de 2014 també va detectar algunes irregularitats en el centre sanitari també relacionades amb les mercantils que constaven en la denúncia d'EUPV.