Les pluges del passat hivern beneficien els amenaçats amfibis valencians

Diumenge, 26 de març de 2017 a les 00:00h

En una jornada de camp, el Col·legi Oficial de Biòlegs ha constatat la presència de milers de granotes, ofegabous i gripaus de diverses espècies en basses temporals als Serrans

Gripau corredor cantant.

Foto: Col·legi Oficial de Biòlegs valencià URL curta



Etiquetes

Alcubles



RedactaVeu / València.



El



25 participants, entre els quals s'hi trobaven col·legiats d'aquesta entitat i estudiants de grau de Biologia, foren els que van identificar, en la jornada titulada 'Frenesí amfibi', espècies com els gripaus corredors, els gripauets, les granotes verdes o els ofegabous. El recorregut a la cerca d'aquestes espècies va passar per algunes de les 4 reserves de fauna que hi ha declarades al municipi d'Alcubles (els Serrans).

El Col·legi Oficial de Biòlegs valencià ha pogut comprovar, en una jornada de camp, la presència de diverses espècies d'amfibis valencians en les anomenades basses temporals, que estan plenes gràcies a les pluges d'aquest hivern.25 participants, entre els quals s'hi trobaven col·legiats d'aquesta entitat i estudiants de grau de Biologia, foren els que van identificar, en la jornada titulada 'Frenesí amfibi', espècies com els gripaus corredors, els gripauets, les granotes verdes o els ofegabous. El recorregut a la cerca d'aquestes espècies va passar per algunes de les 4 reserves de fauna que hi ha declarades al municipi d'Alcubles (els Serrans).



Participants jornada en bassa El Prado de Alcubles. Foto: Col·legi Oficial de Biòlegs valencià.



L'objectiu de la jornada era descobrir la importància d'aquestes espècies, així com de l'hàbitat que necessiten per a reproduir-se. “Enguany hem tingut un hivern molt plujós. Les basses estan molt plenes d'aigua. En canvi l'any passat a penes va ploure i no va haver-hi una bona reproducció d'amfibis. Enguany les pluges d'hivern han afavorit moltíssim la reproducció dels amfibis que necessiten aquestes basses d'aigua temporals”, explica Vicent Sancho, secretari del Col·legi Oficial de Biòlegs valencià.



“Milers de gripaus cantant”



La jornada va tindre lloc de vesprada, quan van trobar les primeres postes de gripaus i, fins i tot, van poder veure tots els estadis de desenvolupament d'alguns amfibis, des de larves fins a animals adults. “Els gripaus corredors en època de reproducció el que fan és el següent: primer arriben els mascles a les basses, es distribueixen a les vores, cadascun defensant el seu territori, i comencen a cantar per atraure les femelles. Nosaltres vam sentir el cor de milers de gripaus cantant. Va resultar tot un èxit i els participants van gaudir d'uns dels espectacles de la natura valenciana més sorprenents que existeixen i que dura uns pocs dies”, detalla Sancho.





Biòleg buscant ofegabous a una bassa temporal. Foto: Col·legi Oficial de Biòlegs valencià.



Amfibis: detectors de la qualitat de l'aigua i l'atmosfera



Des del Col·legi Oficial de Biòlegs posen en valor la importància dels amfibis en el medi ambient, ja que aquestos són bioindicadors de la qualitat de les aigües, perquè no toleren les que estan brutes o contaminades; així com també són capaços de detectar canvis en l'atmosfera, per la pell que tenen, “molt sensible als canvis en la capa d'ozó i a l'augment de la radiació ultraviolada”, determina el secretari d'aquesta entitat.



A més, també són uns grans aliats dels éssers humans, ja que funcionen com si d'un insecticida natural es tractara, perquè devoren milers d'insectes, i ajuden així a controlar espècies com els mosquits i les mosques o d'altres que són perjudicials per a l'agricultura.





Des del Col·legi Oficial de Biòlegs posen en valor la importància dels amfibis en el medi ambient, ja que aquestos són bioindicadors de la qualitat de les aigües, perquè no toleren les que estan brutes o contaminades; així com també són capaços de detectar canvis en l'atmosfera, per la pell que tenen, “molt sensible als canvis en la capa d'ozó i a l'augment de la radiació ultraviolada”, determina el secretari d'aquesta entitat.A més, també són uns grans aliats dels éssers humans, ja que funcionen com si d'un insecticida natural es tractara, perquè devoren milers d'insectes, i ajuden així a controlar espècies com els mosquits i les mosques o d'altres que són perjudicials per a l'agricultura.