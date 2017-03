El Consell sanciona Airbnb, Homeaway i Rentalia amb 30.000 euros

Dijous, 23 de març de 2017 a les 12:30h

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, adverteix que "no cap tot" en l'economia col·laborativa

L'Agència Valenciana de Turisme (AVT) ha imposat sancions a Airbnb i a cinc plataformes més de lloguer d'apartaments per internet, segons ha informat l'entitat en un comunicat. En concret, Airbnb, Homeaway i Rentalia hauran d'abonar 30.000 euros de multa per no exigir i no reflectir el número de registre que acredita que les vivendes que s'anuncien a les seues pàgines web són turístiques.



Les tres plataformes han rebut la sanció màxima que permet la llei, una xifra que s'endurirà en la nova Llei del Turisme en què està treballant el Consell. En aquest sentit, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha argumentat que "són plataformes amb molt de trànsit i amb un volum econòmic molt alt".



L'any 2016 es va obrir expedient a les plataformes Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia i Ya encontré. En concret, al juny del 2016 es va obrir expedient sancionador a tres d'aquestes empreses, que s'han resolt amb multes de 30.000, 20.000 i 6.000 euros.



Posteriorment, al desembre del 2016 es van tramitar expedients sancionadors a quatre plataformes més, de les quals dos han rebut una sanció de 30.000 euros. En un altre cas l'empresa sol·licita ara el registre a les vivendes turístiques que comercialitza al seu portal, per la qual cosa la sanció imposada és menor, de 4.000 euros. El quart dels expedients s'ha resolt amb un apercebiment després que l'empresa regularitzara la seua situació.



Colomer ha assegurat en el comunicat de l'AVT que el Govern manté una posició contrària "a l'intrusisme i la competència deslleial, que es tradueix en greus perjudicis econòmics per al sector i que pot causar problemes als consumidors que fan ús d'aquesta mena d'ofertes". El secretari autonòmic de Turisme ha advertit que "no cap tot en la denominada economia col·laborativa".