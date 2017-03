Grefusa assoleix els 100 milions de vendes

Dijous, 23 de març de 2017 a les 13:00h

Grefusa va assolir el 2016 una xifra de negoci de 100,59 milions, un 4,5% més que l'any anterior, segons ha informat la firma en un comunicat. Segons la companyia, el mercat internacional va incrementar un 15% les vendes i els aperitius saludables van créixer un 35%.



Els principals mercats internacionals de l'empresa valenciana són Itàlia i Alemanya, mentre que els Estats Units és un dels mercats on la firma comença a obrir-se camí. Per categories, el producte més venut van ser les pipes, que van generar el 38% de les vendes de la companyia, i els productes fornejats de la marca Snatt's, que van representar el 4% de les vendes.



La firma valenciana va destinar 3,5 milions d'euros en inversions en l'àrea industrial, en innovació i desenvolupament i en digitalització. "Estem complint amb el nostre objectiu de creixement i amb l'aposta per la innovació i la nutrició", ha afirmat Agustín Gregori, conseller delegat.