Acció Cultural torna a reclamar la recuperació dels mitjans en valencià

La commemoració del 25 d'Abril tindrà com a lema "6 anys sense senyal. Volem TV3, IB3 i ràdio i televisió valencianes"

RedactaVeu / València

La recuperació de les televisions i ràdios en llengua pròpia serà la principal reivindicació dels actes que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha convocat amb motiu del 25 d'Abril. Des de l'entitat subratllen que fa sis anys que els valencians es troben "sense senyal", lema que es va popularitzar arran de la prohibició de TV3 i Catalunya Ràdio pels governs de Francisco Camps i Alberto Fabra. "Encara no s’ha posat fi a aquella censura", lamenten. A més, recorden el posterior tancament de RTVV i que tampoc s'està rebent el senyal d'IB3. "Això vol dir que tot i el canvi polític que es va produir aviat farà 2 anys, no tenim accés a cap televisió o ràdio en la nostra llengua, més enllà de les poques però molt importants ràdios locals que emeten en valencià", emfasitzen en un comunicat.



Per això, ACPV entén que ha arribat ja el moment de renovar la reivindicació i la jornada organitzada el 29 d'abril tindrà com a lema “6 anys sense senyal. Volem TV3, IB3 i ràdio i televisió valencianes.” A aquesta demanda també se n'afegeixen d'altres com ara la igualtat lingüística, promoció de la cultura pròpia, col·laboració amb el conjunt de l’àmbit lingüístic i cultural, finançament, corredor mediterrani, model econòmic i social de benestar i de qualitat.



La voluntat d'ACPV és que el dia 29 es convertisca en jornada "inclusiva" amb atenció a públics diferents. Aixì, s'ha fet una triple convocatòria: al matí se celebrarà una festa amb el Club Super3, actuació musical d’IB3 i personatges de la televisió valenciana i tallers per als més menuts al Jardí dels Vivers; a la vesprada la tradicional manifestació recorrerà el centre de la ciutat i, finalment, a la vesprada nit hi haurà el concert organitzat conjuntament per Joves d’ACPV i el Bloc d'Estudiants Agermants (BEA).