Així sona el nou disc de VerdCel: ‘De Plantes, Talaies i Cims (i una aroma)’

Divendres, 24 de març de 2017 a les 00:00h

Poc després d’haver presentat el recopilatori Estacions són cançons, VerdCel anuncia un nou projecte ambiciós on la poesia, la música i les arts plàstiques estan al servici de la Cançó. El fruit d’aquest procés on combreguen diferents disciplines és De Plantes, Talaies i Cims (i una aroma), un treball que està coproduït amb Carles Dénia.La Veu estrena el videoclip de la cançó Andreu i el jardilet del treball que VerdCel està portant endavant a través d’una campanya de micromecenatge . “Terra” és l’element protagonista d’aquest llibre-disc, explica Alfons Olmo, on s’aglutina junt a la veu, les guitarres i els seus textos, el treball plàstic de Daniel Olmo, en paral·lel. S'integren mútuament cançons i llibres, escrits i imatges.De Plantes, Talaies i Cims (i una aroma) continua amb la idea de crear un espectacle complet, on a més de la paraula i la il·lustració, el vídeo interactua amb la cançó. Encara que ara us oferim un tast en exclusiva, es presentarà íntegrament el proper 6 d’abril dins del Festival BarnaSants.