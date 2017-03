Cultura obri la caixa: 2.006.000 euros de subvencions per reforçar el teatre i el circ

Divendres, 24 de març de 2017 a les 00:00h

A través de l’Institut Valencià de Cultura, el pressupost augmenta un 5,57% respecte a l’any passat per a les huit modalitats d’ajudes

SFJ / València.



L'Institut Valencià de Cultura ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen les subvencions per al foment de les arts escèniques dirigides als sectors del teatre i del circ. El pressupost s’ha augmentat un 5,57% respecte al de l’any 2016, d’aquesta manera, s’obri la caixa de cabals per reforçar un dels sectors estratègics culturals, ja que les huit modalitats d’ajuda sumaran una xifra que se situa en els 2.006.000 euros.



Les subvencions estan destinades a consolidar les companyies d’arts escèniques professionals, així com per a desenvolupar festivals i certàmens i donar suport a la cooperació amb altres agents i entitats culturals en el sector del teatre i el circ, tant privades com públiques. Tot plegat, aquesta línia de subvencions pretén posar el seu granet d’arena per reforçar el sector escènic i que la ciutadania puga disposar d’una oferta diversificada i de qualitat.



La xifra destinada està emmarcada en el pla de xoc de les Arts Escèniques de 'Fes Cultura', de manera que Cultura ha atés una reivindicació històrica del sector perquè la publicació s’ha fet durant el primer trimestre de l’any.



El conseller Vicent Marzà ha posat l’accent en els augments que afecten cadascuna de les huit modalitats, alhora que ha manifestat la intenció de treballar braç a braç amb el sector i seguir aquesta progressió d’ascens que ha de ser “contínua”, com també afirmava Marzà durant la presentació dels nous directors adjunts de l’IVC fa unes setmanes.



Huit modalitats d'ajuda



Les huit modalitats convocades són: ajudes a la creació de literatura escènica –tant en valencià com en castellà— amb una assignació total de 36.000 euros i una quantitat individual màxima de 3.000; ajudes a la producció per a un muntatge concret, que comptaran amb un import màxim de 695.000 euros i una quantia individualitzada màxima de 40.000 euros; ajudes a gires, que disposaran de 250.000 euros i un import individualitzat màxim de 25.000 euros; les ajudes a projectes emergents de producció d'un muntatge concret, que estaran dotades amb 125.000 euros i una ajuda individualitzada màxima de 20.000 euros; pel que fa a les ajudes a la programació en sales d'exhibició, tindran un total de 525.000 euros i una quantia màxima individualitzada de 90.000 euros; en la modalitat d’ajudes a entitats sense ànim de lucre —majoritàriament teatre o circ amateur— es disposarà de 125.000 euros i l'import individualitzat màxim serà de 20.000 euros; per ajudes a la formació, investigació i edició s’han assignat un total de 25.000 euros i un import individualitzat màxim de 5.000 euros; i, finalment, les ajudes per a la realització de festivals i mostres —diferents als que conformen la programació regular— que en aquest 2017 comptaran amb 225.000 euros i una quantia individualitzada màxima de 50.000 euros.