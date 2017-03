La patronal exigeix als estibadors baixades de sou del 30%

Dijous, 23 de març de 2017 a les 17:15h

La Coordinadora de Treballadors del Mar assegura que la proposta "impossibilita l'acord"

URL curta



Etiquetes

estibadors

La reunió de la taula tècnica formada pels sindicats d'estibadors i la patronal Anesco, celebrada aquest dijous, ha acabat sense acord després d'una hora i mitja de converses. La patronal Anesco ha exigit reduccions de sou del 30% per als treballadors que carreguen i descarreguen mercaderies, proposta que, a parer dels sindicats, "xoca frontalment" amb l'objectiu de mantenir els llocs de treball i "impossibilita l'acord".



El dirigent de la Coordinadora de Treballadors del Mar, Antolín Goya, ha indicat, en declaracions recollides per Europa Press, que les companyies han plantejat "canviar pràcticament tot el conveni del sector". Per al representant dels estibadors, el govern de Mariano Rajoy "ha donat una oportunitat d'or a les empreses" en assegurar que no podrà garantir, per llei, la subrogació dels treballadors a les empreses que controlen el negoci de l'estiba quan es liberalitze el sector.



La propera reunió entre patronal i sindicats serà la propera setmana, quan ja s'haurà acabat el termini donat per Brussel·les al govern espanyol per a reformar l'estiba, si bé fonts consultades per La Veu asseguren que les negociacions podrien continuar fins a juny.