El Consell va informar els amfitrions d'Airbnb que no els calia llicència per a allotjar turistes

Dijous, 23 de març de 2017 a les 17:45h

La plataforma apel·larà la multa de l'Agència Valenciana de Turisme i denuncia que la sanció es contradiu amb les indicacions del Govern

Ciutats com París, Londres o Lisboa han regulat l'activitat d'Airbnb.

Airbnb URL curta



Etiquetes

Airbnb, pisos turístics

RedactaVeu / EP / València

Airbnb intensifica l'ofensiva per a convéncer el Consell de la necessitat de regular la seua activitat. La plataforma ha emés aquest dijous un comunicat en què lamenta la multa que li ha imposat l'Agència Valenciana de Turisme per incomplir l'obligació de publicar el número de llicència d'apartament turístic a les ofertes compartides a la web. "Estem decebuts per aquesta decisió i l'apel·larem", ha assegurat la companyia en un comunicat.



L'empresa ha apuntat que la normativa valenciana "no reconeix de manera clara la possibilitat que un particular puga compartir la seua llar, ni els beneficis que aquesta activitat suposa per a moltes famílies i comerços locals", alhora que ha assegurat que continuarà "treballant amb l'Administració en una normativa clara i senzilla, que reflectisca la manera com la gent hui viu, treballa i viatja".



El comunicat de l'empresa californiana va més enllà i denuncia que la multa "es contradiu amb allò que el govern valencià va apuntar fa uns dies, quan a petició d'alguns amfitrions va assenyalar que compartir la llar era una activitat que no estava inclosa en la normativa turística i que, per tant, no necessitava el número de registre".



Airbnb ha advertit que la sanció "allunya" el Consell del "clima de diàleg i col·laboració que existeix en moltes de les capitals europees que sí que han introduït amb èxit marcs legals que permeten a moltes persones compartir les seues llars", com ara París, Londres o Lisboa.



En aquest sentit, l'empresa ha explicat que el setembre del 2016 va enviar un comunicat als amfitrions de València per a informar-los sobre la regulació local, alhora que va actualitzar la pàgina de lleis i reglaments de la plataforma per a incloure un camp on es podia introduir el número de registre en cas que l'oferta allotjada per l'usuari fóra d'una vivenda turística.



El portal ha indicat que els amfitrions que s'anuncien en Airbnb són "famílies de classe mitjana que compartixen les seues llars" i ha reiterat la seua voluntat de "treballar amb la Generalitat per a donar suport a aquestes persones". En opinió d'Airbnb, el País Valencià "necessita regles clares que distingisquen les persones que comparteixen la seua llar dels professionals del turisme".