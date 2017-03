El Consell Rector dels nous mitjans públics es referma en el nom d'À

Dijous, 23 de març de 2017 a les 19:00h

Els 62 primers contractats per la CVMC es dedicaran a gestió econòmica, recursos humans i assessorament jurídic

RedactaVeu / València



Els nous mitjans de comunicació públics es diran À (A punt). Per si algú tenia algun dubte, el Consell Rector de la nova corporació ha reiterat que les empreses de publicitat interesades a desenvolupar la imatge corporativa s'hauran de basar en el nom aprovat fa dues setmanes. La marca havia rebut crítiques, sobretot del PP i Ciutadans, perquè coincideix amb el lema d'una de les mobilitzacions dels darrers anys per la independència de Catalunya.



En la mateixa reunió, celebrada aquest dijous, el màxim òrgan de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) ha aprovat la relació de llocs de treball que inclou 62 contractes de caràcter temporal corresponents en la seua majoria a personal de recursos humans, gestió econòmica, assessorament jurídic i contractació. Aquesta plantilla es cobrirà amb una borsa de treball fins a les futures proves selectives. Tot plegat encara ha de rebre l'autorització definitiva de la Direcció General del Sector Públic, segons ha informat la Generalitat.



La relació de llocs inclou un grup de personal tècnic i d'assistència per a cobrir necessitats urgents de la futura Societat de Mitjans de comunicació, grup que passarà després a formar part de la plantilla temporal d'aquesta societat, que està encara en tràmit de constitució i s'espera que en uns dies estiga creada, han precisat les mateixes fonts.



Marco exposa les inversions urgents



La directora general de la futura Societat de Mitjans, Empar Marco, ha assistit al final de la reunió del Consell Rector per a informar del full de ruta que s'ha marcat per a les pròximes setmanes i compartir algunes reflexions sobre el model d'empresa en què es treballa.



En aquest sentit, ha enumerat les inversions tecnològiques urgents que cal fer i els estudis que s'han iniciat per a situar la redacció única a Burjassot. També s'estudia la ubicació de la ràdio en el centre de producció i es treballa en l'elaboració de la plantilla de la societat.



Pressupostos de la CVMC



Arran de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pressupost de la CVMC desglossat, des del Consell Rector han volgut precisar que els 2,7 milions que es preveuen són per al capítol de personal de la pròpia corporació.



De fet, recalca que el pressupost de la futura Societat de Mitjans de comunicació està per aprovar i desenvolupar i que s'elaborarà a partir de la partida pressupostària inclosa en el capítol 4 de la CVMC, que és de 36,84 milions d'euros. La societat haurà de distribuir aquesta quantitat entre la seua partida de personal i les despeses de funcionament, com per exemple la producció i compra dels continguts audiovisuals (TV, ràdio i web).



A més, precisa que la compra de béns corrents i despeses de funcionament de la CVMC són per a infraestructures i inversions tecnològiques necessàries per als mitjans de la corporació i de la Societat de Mitjans de comunicació, així com per a les inversions reals.