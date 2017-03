Bankia només veu solapament d'oficines amb Banc Mare Nostrum a les comarques d'Alacant

Dijous, 23 de març de 2017 a les 19:30h

Un dia abans de la primera junta d'accionistes de Bankia després de l'anunci de l'absorció del Banc Mare Nostrum (BMN), el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha parlat de "solapament" d'oficines entre les dos entitats a la demarcació d'Alacant.Segons ha explicat en un dinar de premsa celebrat aquest migdia al port de València, "no hi ha una estratègia a seguir" perquè la fusió encara no s'ha produït. No obstant això, el president de Bankia ha assegurat que el banc resultant de la fusió només serà la quarta major entitat de la demarcació, amb 160 oficines."El timing de la fusió està desdibuixat però una vegada els consells d'administració de les dos entitats analitzen la situació es dibuixarà", ha indicat el conseller delegat, José Sevilla. El de Bankia se celebrarà demà i començarà demà amb l'anàlisi. El següent pas serà convocar una junta d'accionistes a finals de juliol o de setembre, per la qual cosa es preveu tancar la fusió durant el tercer trimestre de l'any.

L'entitat, rescatada per l'Estat per 24.000 milions d'euros, dels quals ha tornat 6.000 milions, ha pagat el "peatge competitiu", en paraules de Sevilla. En aquest sentit, el president de Bankia ha explicat que, a finals d'any, acaben les restriccions imposades a l'entitat per a poder rebre ajudes públiques, com ara la de concedir crèdit a promotors o la d'entrar als mercats de capitals.



"Per fi se'ns lleva el corsé i podem començar a competir en les mateixes condicions que els nostres competidors", ha remarcat Goirigolzarri, que ha destacat que no creu en la banca pública.

El màxim responsable del banc, propietat del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), ha defensat la necessitat que Bankia siga privatitzada com a manera d'assegurar la "solvència i professionalitat". En la seua opinió, la intervenció pública de Bankia "no va rescatar els banquers, ni el consell ni la plantilla, va rescatar els dipositants".Preguntat pel propietari del València CF, Peter Lim, Goirigolzarri ha assegurat que no parla dels clients però que Lim és un client "excel·lent que compleix amb les seues obligacions".