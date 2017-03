La Lliga Professional de Raspall comença al Genovés

Divendres, 24 de març de 2017 a les 12:00h

7 equips i 20 pilotaris disputen la XXIV Lliga Professional de Raspall que comença al trinquet del Genovés

La Lliga es va presentar en la Diputació de València

Ulisses Ortiz



Etiquetes

Diputació de València, XXIVLligaRaspall

PilotaVeu / València.



La XXIV Lliga Professional de Raspall es va presentar dijous en la Diputació de València. Va acudir una bona representació dels pilotaris que formen part dels equips que participen en aquesta edició de 2017, com també Balduino, trinqueter de la Llosa de Ranes, Eduardo Cardona, trinqueter del Genovés, i Juanjo Sala, representant dels jugadors de la modalitat.



Emi Peris, representant de l’empresa ValNet, va desvelar el sistema de competició. Es jugarà una primera fase de lligueta on s’enfrontaran tots entre ells i passaran a semifinals els quatre millors. Les semifinals es jugaran a una partida única, mentre que la final es disputarà al millor de tres partides. No obstant això, Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, va voler matisar que la fase final de la competició pot variar si se suma, a la Diputació i Bankia, un altre patrocinador a la Lliga. També va aprofitar per agrair a Toni Gaspar, vicepresident de la Diputació de València, el seu suport durant tants anys, ja que és “l’entitat pública que més diners aporta a la pilota”.

Daniel Sanjuán, Antoni Gaspar i Emilio Peris. Foto: Ulisses Ortiz.



El debutant Montaner va declarar que “els equips estan molt ben fets i equilibrats”, però veu més fort l’equip de Coeter II, que juga amb Moncho i Néstor. Tant Montaner, com després Ricard, actual campió de la Lliga, van afirmar que aniran a per totes en el campionat. Moltó també va mostrar les seues ganes de guanyar la Lliga i la seua satisfacció per jugar amb Brisca, a qui coneix bé i amb qui ha compartit equip moltes vegades.



La Lliga comença divendres al Genovés



Moltó, campió individual de raspall, donarà el tret d’eixida a la Lliga, divendres, al trinquet del Genovés. Amb Brisca al seu costat, intentaran guanyar la primera partida davant un trio amb molta pegada, amb Pablo, Raül i l’actual campió Sanchis de Montesa. Tot preparat perquè comence una Lliga que es presenta apassionant.



Els equips que hi participen són els següents:



- Moltó i Brisca

- Pablo, Sanchis i Raül

- Ricard, Josep i Miravalles

- Montaner, Canari i Dorin

- Moncho, Coeter II i Néstor

- Sergio, Tonet IV i Ricardet

- Ian, Roberto i Lorja