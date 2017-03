Bankia pagarà 317 milions de dividend, 209 per a tornar diners del rescat

Divendres, 24 de març de 2017 a les 13:00h

Bankia pagarà un dividend de 317 milions d'euros, segons ha indicat aquest divendres el president de l'entitat, José Ignacio Goirigolzarri, en la sisena junta d'accionistes de l'entitat, celebrada al Palau de Congressos de València. El banc amb seu social a València el reelegirà hui amb tota probabilitat per a presidir l'entitat durant els propers quatre anys, un període en què s'ha de resoldre la fusió amb Banc Mare Nostrum (BMN).El dividend proposat pel president del banc nacionalitzat se situa en 0,02746 euros per títol, un 5% més que el que es va abonar amb càrrec als resultats del 2015. Com que l'Estat és el principal accionista de l'entitat, a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), serà el principal beneficiari d'aquesta remuneració, en percebre 209 milions d'euros, mentre que els 108 milions restants aniran a parar a la resta d'accionistes.Bankia va obtenir, el 2016, un benefici de 804 milions d'euros, un 22,7% menys que l'exercici anterior. El marge d'interessos de l'entitat rescatada es va reduir un 18,1% pels menors ingressos generats per les carteres de bons, en especial els de la Sareb (l'anomenat banc roí) i per l'efecte de la disminució de l'euríbor, segons ha assenyalat Goirigolzarri en el repàs dels últims resultats del banc.Goirigolzarri ha proposat una agrupació d'accions, anomenat contrasplit, per a fer créixer el preu de la cotització de cada acció de banc. Cada quatre accions de Bankia equivaldran a una acció, amb l'objectiu d'elevar el valor de cada títol fins a un euro. "Hi ha inversors que no inverteixen en accions de companyies amb un preu de cotització inferior a un euro", ha argumentat.El president del banc s'ha referit també a l'anunciada fusió amb el BMN, participat també majoritàriament pel FROB. Goirigolzarri ha explicat que la presència als mercats naturals d'aquesta entitat, Múrcia, Balears i Granada, és "reduïda" i ha defensat que l'operació té "sentit industrial". A més, ha assegurat que el FROB no té "cap conflicte d'interés" en l'operació perquè les seues participacions en Bankia i BMN són "molt similars".La digitalització que plana sobre el sector bancari ha ocupat part del discurs del màxim responsable de l'entitat. "No em sol agradar parlar de la tecnologia, perquè la tecnologia és un mitjà, i preferisc parlar de les finalitats, que són els clients i el servici", ha apuntat. En aquest sentit, Goirigolzarri ha destacat que un 30,2% dels clients de Bankia realitzen totes les operacions mitjançant el mòbil.Per a l'executiu és un "orgull" que el banc haja creat la primera incubadora d'empreses emergents fintech (especialitzades en digitalització del sector financer), situada a la Marina de València. "Ja tenim 14 empreses emergents i estem en el procés de selecció per a incorporarne d'internacionals", ha afegit, i ha xifrat en 46 les sol·licituds d'empreses que volen formar part d'aquest projecte.Goirigolzarri va accedir a la presidència de Bankia l'any 2012 i revalidarà aquest càrrec per primera vegada després de la votació dels accionistes en assemblea. A més, seran reelegits com a consellers Antonio Ortega, Jorge Cosmen, José Luis Feito, Fernando Fernández i Álvaro Rengifo, tots quatre per a quatre anys.