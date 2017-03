La música que s'inspira en la pilota valenciana

Diumenge, 26 de març de 2017 a les 00:00h

Els músics que més atenció han prestat al nostre esport són aquells que canten en la llengua pròpia dels valencians

Frediesport





Ulisses Ortiz / València.



La pilota valenciana ha despertat la creació artística de moltes disciplines diferents. David Sarasol va fer un repàs de la seua relació amb el cine i la televisió en un recent article per a PilotaVeu, però també ha servit per a motivar arts com la il·lustració, la fotografia, la poesia, la novel·la, l’escultura o la música. De segur que la bellesa i la dimensió social de la pilota han inspirat cançons populars des de la seua arribada i expansió per terres valencianes per a enaltir partides extraordinàries i honrar grans pilotaris.



Pel que coneixem de la música moderna i enregistrada, els músics que més atenció han prestat al nostre esport són aquells que canten en la llengua pròpia dels valencians. Bajoqueta Rock és un dels primers grups que va dedicar una cançó a la pilota , amb un tema referit per complet al nostre esport, titulat Juga al trinquet (Amb dos pinyols, 2001). El mític grup de Riba-roja s’ha caracteritzat, en la seua llarga trajectòria, per fer referència a molts aspectes de la cultura valenciana, com ara la cassalla, el truc, les taronges, el tir i arrossegament o la carxofa, sempre amb el seu particular ‘rock rural’ i un toc d’humor desenfadat.

Tio Fredo i Toni de l’Hostal són els altres dos artistes que han dedicat cançons completes i explícites a la pilota. Tio Fredo fa una radiografia de l’esport nacional en El joc de pilota valenciana , on fa referència als seus orígens, a les modalitats, al seu estat actual i al seu futur.





Toni de l’Hostal , per la seua banda, va fer una cançó gamberra dedicada als pilotaris, que va batejar com Pililotaris . No està publicada en cap treball del cantant (o 'cansautor', com diu ell) de l’Alcúdia (Ribera Alta) i només uns pocs privilegiats han tingut la sort d’escoltar-la en viu i en directe. La primera part de la lletra fa així:



Pililotari de roig,

que t'ompli de goig

jugar a diari.



Pililotari de blau,

que hui fas el dau;

demà, lo contrari.



Pililotari de verd:

qui no guanya, perd

cul publicitari.



Pililotari de blanc,

orxata en la sang,

fartó de mostrari.



Pilotaris de vaqueta

que fan quinze en la llotgeta;

pilotaris de badana

que l'encalen dalt l'andana.



Pilotaris proletaris

que es guanyen els honoraris;

pilotaris milionaris

que ixen en tots els telediaris.



Pilotaris de la dreta

que la trauen de maneta;

pilotaris de l'esquerra

que la fan rodar per terra.



A principis dels 2000, abans del llançament de Juga al trinquet dels Bajoqueta, el grup català Pomada va publicar el seu primer disc amb el tema Jo vull ser , on canten “jo vull ser com el gran Genovés, toca pilota i fa aplaudir tota la gent”.





Un altre grup que va cantar a un gran pilotari va ser Skamot . El grup de Castelló de Rugat (la Vall d'Albaida), ja inactiu, va publicar el 2004 el disc anomenat Nyenya, porlan i albornós, on apareixia una cançó amb al·lusions a l’escaleter Sarasol. Dos dels components d’Skamot ara són part principal de Bacora, que va publicar el seu disc Surf&Raspall l’any 2014. La cançó d’Skamot que parlava de Sarasol acabava així:



Res de negocis multimilionaris,

res de Beckham ni res dels seus gols.

Volem un món més igualitari,

veniu al poble a vore Sarasol!



Orxata Sound System van publicar la cançó Colp a colp en el seu últim disc (3.0, 2012) abans de la seua retirada. La lletra de Colp a colp utilitza vocabulari genuí de la pilota (200 rojos, qui vol blaus?, val, quinze i lo altre) i fa referència al Genovés, seguint l’estil que va fer d’Orxata un dels grups més estimats i seguits pels joves valencians. Al videoclip que va acompanyar la versió del disc 3.1. apareixen moltes escenes gravades al trinquet de Pelayo. “Colp a Colp” és també el nom del Els gransvan publicar la cançóen el seu últim disc (3.0, 2012) abans de la seua retirada. La lletra de Colp a colp utilitza vocabulari genuí de la pilota (200 rojos, qui vol blaus?, val, quinze i lo altre) i fa referència al Genovés, seguint l’estil que va fer d’Orxata un dels grups més estimats i seguits pels joves valencians. Al videoclip que va acompanyar la versió del disc 3.1. apareixen moltes escenes gravades al trinquet de Pelayo. “Colp a Colp” és també el nom del programa de ràdio que PilotaVeu i Ràdio Godella fan cada setmana des de fa més d’un any. Com no podia ser d’una altra manera, utilitza la música dels Orxata per a la seua sintonia. Un dels èxits més destacats del grup, Gerointifada, també fa referència a la pilota en el vers “al trinquet jugant-se la paga”.







El grup que utilitza en el seu nom una expressió típica de pilota és Va de Bo , un grup que ha crescut molt en els últims anys. També va publicar els discs 15 – net, 30 – net i Travesses, amb clara al·lusió a la pilota. Víctor, el guitarrista del grup, vesteix en alguns concert amb samarretes de jugar a pilota.