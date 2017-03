A presó el presumpte gihadista detingut a Benetússer

Divendres, 24 de març de 2017 a les 13:45h

L'Audiència Nacional ha decretat presó provisional sense fiança per al presumpte gihadista detingut el passat dimecres a Benetússer (l'Horta Sud), qui ha comparegut davant del magistrat Santiago Pedraz. El jutge li atribueix un delicte de col·laboració amb organització terrorista. L'home, de 45 anys, és marroquí però nacionalitzat espanyol i se l'acusa igualment de difondre continguts violents, inicialment en favor d'Al Qaeda i actualment del grup ISIS.Segons el Ministeri de l'Interior, el detingut era un membre actiu de la "gihad de la paraula" i les seues activitats proselitistes l'havien convertit en una amenaça real contra la seguretat pública en utilitzar les xarxes socials, en les quals tenia dos perfils per a a portar a terme un adoctrinament terrorista efectiu. El presumpte gihadista va publicar centenars de continguts terroristes amb l'objectiu de captar i reclutar el major nombre de persones per a viatjar a zones de conflicte i practicar la "gihad violenta". En concret, el detingut publicava reiteradament missatges sobre adoctrinament en tàctiques de combatre i enaltiment d'atemptats gihaidstes comesos per ISIS a Europa, Síria i altres països. El detingut es trobava molt integrat en la comunitat musulmana de Benetússer, si bé desenvolupava els treballs d'adoctrinament i captació terrorista a través d'Internet, cosa que li permetia guardar el seu anonimat.