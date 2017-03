Compromís exigeix a Montoro que permeta als ajuntaments sense dèficit destinar el superàvit a les persones

Divendres, 24 de març de 2017 a les 14:30h

Representants de tots els estaments de la coalició han reclamat la flexibilitat de la llei d'estabilitat pressupostària per a poder invertir en serveis socials

Quico Fernández, Clara Ferrando, Maria Josep Amigó, Joan Baldoví i Xavier Rius han intervingut en representació de la coalició.

Foto: Javier Cid URL curta



Etiquetes

Pressupostos Generals de lEstat



Javier Cid / València



Representants de Compromís de bona part de les institucions públiques s’han reunit aquest matí a la Diputació de València per a exigir al govern estatal canviar la llei d’estabilitat pressupostària amb l’objectiu que els ajuntaments valencians amb superàvit puguen invertir eixos diners "en les persones i no a tornar els deutes als bancs”.



Així ho han explicat la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó; el diputat al Congrés, Joan Baldoví; la secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando; el diputat provincial de Cultura, Xavier Rius, i el vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Quico Fernández, durant una roda de premsa conjunta en què han demanat que la llei d’estabilitat pressupostària del 2012 siga més flexible i que s’aproven uns Pressupostos Generals de l'Estat que no deixen, “com sempre, els valencians en l’últim lloc en inversions”.



La vicepresidenta de la Diputació ha reconegut durant l’acte que la falta d’acord polític “lastra els ajuntaments que sempre han de complir el sostre de despesa”. Així mateix, Amigó ha destacat que l’objectiu de l’acte organitzat per Compromís és reclamar que “les persones es posen per davant dels bancs”.



Per la seua part, Clara Ferrando ha recalcat el desig de Compromís de poder dedicar els diners excedents als serveis socials perquè “els que estan patint aquesta inflexibilitat de la llei són les persones”. “Volem que el govern estatal prorrogue la disposició sisena de la llei per a fer-la més flexible i que, així, els ajuntaments puguen produir amb eixe superàvit”, ha explicat la número dos d'Hisenda.



El diputat Joan Baldoví ha aprofitat el torn de paraula per a expressar la seua disconformitat amb l’actitud del govern espanyol que, com a conseqüència de la llei pressupostària, obliga que els 18.000 millons d’euros que té el govern valencià en dispòsits “siguen estèrils" perquè no deixen als ajuntaments utilitzar-los. El diputat al Congrés ha destacat que la proposta del president de les Corts Valencianes, Enric Morera, de forçar el vot unitari de tots els diputats valencians li pareix “molt raonable” i espera que es puga fer. De tota manera, ha confirmat que Compromís presentarà esmenes als pressupostos de l'Estat per a intentar beneficiar "l’interés dels valencians”.



El diputat provincial, Xavier Rius, ha incidit en la necessitat de millorar la taxa de reposició d’efectius que actualment es troba en un 50% --és a dir, que per cada dos treballadors, trauen una plaça nova--, ja que es tracta “d’una tortura i una mort lenta per alguns ajuntaments que, de continuar així, hauran de tancar o privatitzar serveis en un màxim de cinc anys”. “Volem donar més serveis socials i hem de fer-ho amb menys personal i menys recursos perquè som la segona comunitat amb menys treballadors públics per cada 1000 habitants, tan sols 45, de mitjana”, ha conclòs Rius.



Per a tancar la taula d’intervencions, el vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Quico Fernández, ha afirmat que el govern estatal s’oblida del punt 4 de l’article 135 en què es fa referència al fet que l’estabilitat ha d’estar subjecta al compliment dels serveis socials bàsics. “És evident que les necessitats bàsiques no estan cobertes. Per tant, haurien de deixar-nos invertir eixos diners de superàvit i no utilitzar-los per a pagar el deute als bancs”, ha destacat el també alcalde de Sagunt.





Maria Josep Amigó va presidir l'acte. Fotografia: Javier Cid.



Micó: “Reclamem poder invertir eixos diners perquè estem fent bé els deures als ajuntaments”



En l’acte, també ha estat present la coordinadora nacional del Bloc, Àgueda Micó, que ha especificat, en declaracions a La Veu, que s’han reunit a la Diputació de València “per a pensar en els nostres ajuntaments, que estan fent bé els deures”. “Tenim una gran quantitat d’ajuntaments en superàvit però no podem invertir eixos diners en les persones perquè no estan aprovats els pressupostos. És necessari reivindicar un canvi legislatiu perquè estem en un moment diferent al del 2012, quan es va fer eixa llei”, ha ressaltat la també responsable de l’àrea d’Organització de Compromís.



“És un acte de tot Compromís, ja que estem representats en tot el territori valencià. Per això, tenim una responsabilitat molt gran i volem correspondre amb el nostre treball els interessos de tots els valencians, ja que no depenem de ningú més”, ha conclòs Micó.





Agueda Micó també ha estat donant suport als seus companys de la coalició. Fotografia: Javier Cid