Mónica Oltra: ‘Haurien de fer un mòdul a Picassent per a tots els Blasco’

Divendres, 24 de març de 2017 a les 14:30h

La vicepresidenta anuncia que el Consell lluitarà per a recuperar tots els diners que s’han furtat per casos de corrupció



RedactaVeu / València.



“Tal vegada a [la presó] Picassent haurien de fer un mòdul nou perquè càpiga tota la família dels Blasco, el mòdul Blasco, perquè... Quina família!”. En aquests termes s’ha expressat la vicepresidenta i portaveu del govern valencià, Mónica Oltra, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per la recent operació policial de la UDEF que s’ha saldat amb la detenció de nou persones, entre ells Sergio Blasco, exgerent de l’Hospital General de València i nebot de l'exconseller Rafael Blasco, actualment a presó condemnat pel 'cas Cooperació'.



Segons Oltra, es tracta de notícies que “avergonyeixen” els valencians. “Lamentem novament que no puguem desfer-nos d’aquest tipus de titulars”, ha assenyalat la portaveu, qui ha destacat que durant els escorcolls es va proporcionar tota la informació que poguera ser rellevant en aquest presumpte cas de corrupció i saqueig de les arques públiques.



Mónica Oltra ha anunciat que els membres del Consell facilitaran a la justícia tota la informació que necessite perquè “finalment el que s’ha de fer és jutjar les persones responsables i que tornen els diners a les arques públiques, diners que s’han furtat als valencians i valencianes”, alhora que ha avançat que l’actual Consell “lluitarà per a recuperar cada euro que s’ha furtat”.



No només el nebot de Blasco està imputat. També l'exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern, Consuelo Ciscar --dona de l'exconseller-- i el seu fill Rafael Blasco Ciscar, estan sent investigats per un delicte de malversació.