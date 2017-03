Rocafort presideix la ‘Red de Ciudades Machadianas’ amb un gran ventall d’activitats

Divendres, 24 de març de 2017 a les 16:00h

Antonio Machado va residir en aquesta localitat de l’Horta Nord durant la Guerra Civil (1936-1938)

Representants de la "Red de Ciudades Machadianas" a Sevilla.

Xavier Pérez / Rocafort.



Rocafort (l’Horta Nord) té ja el privilegi d’ostentar la presidència de la ‘Red de Ciudades Machadianas’, una xarxa integrada per les localitats on va viure Antonio Machado: Sevilla, Segòvia, Baeza, Sòria, Cotlliure i la mateixa Rocafort. Aquesta elecció ha tingut lloc aquest matí a Sevilla en una assemblea de representats de les distintes poblacions.



El poeta Antonio Machado va residir en Rocafort entre 1936 i 1938, durant la Guerra Civil espanyola, un període que l'escriptor va dedicar a completar la seua obra poètica, assatgística i periodística. En aquesta població de l’Horta Nord, Machado va culminar el que s'ha anomenat la seua 'tercera etapa' de creació literària; l'etapa del compromís polític fins a les últimes conseqüències, concretament en la seua residència de ‘Villa Amparo’.



La iniciativa de la inclusió de Rocafort en la Xarxa de ‘Ciudades Machadianas’ s'emmarca dins del treball de l'Ajuntament de Rocafort, associacions i veïns per al reconeixement del poeta, que van programar al febrer de 2014 una àmplia agenda d'activitats per a commemorar el 75 aniversari de la seua mort.





Villa Amparo, on va residir el poeta.

Entre les activitats programades estan previstes conferències sobre l’obra, pensament i vida del poeta en el context de la II República, una recopilació de tota la producció d’Antonio Machado durant la seua estada a Rocafort i l’edició d’un llibre. Per altra banda se celebrarà una exposició de pintura, projeccions de diversos documentals i un espectacle titulat Machado a escena.



L’alcalde de Rocafort, Víctor Jiménez, ha mostrat la seua satisfacció, i en declaracions a La Veu ha manifestat que amb l’elecció de la seua població “culmina la implicació de Rocafort en la Red de Ciudades Machadianas, i és un gran orgull per una feina d’anys”. Jiménez ha destacat que “suposarà un revulsiu per donar a conéixer el pas del poeta universal per la localitat”.



“A més, coincideix amb l’efemèride de l’aniversari d’aquell Congrés d’Intel·lectuals Antifeixistes que es va celebrar a València”, cosa que els permetrà sumar-se “als actes de memòria promoguts des de la Generalitat”, ha recalcat.



Per la seua banda, Julia Cañizares, regidora de Cultura, ha destacat que són “el municipi més menut de la Red”, però mantenen “un nivell d’activitats culturals al voltant de la memòria de Machado molt viu”.





Reunió celebrada a Sevilla.

La mateixa regidora ha explicat que tenen “un programa ambiciós per al 2018”, tal com ja han demostrat “en les commemoracions dels 80 anys de l’arribada de Machado a Rocafort (novembre 2016), i recentment en els 78 anys de la mort del poeta (febrer de 2017)”,



La responsable de Cultura ha assenyalat que també “és molt important i cal agrair la participació ciutadana que anima aquesta memòria de reivindicació cultural a Rocafort. Especialment el suport del Consell Sectorial Rocafort Ciutat Machadiana, que col·labora estretament amb l’ajuntament” (format per 5 associacions, La Pedrera, Republicanos Rocafort, Associació de Veïns Antonio Machado, Agrupació Musical de Rocafort, i el Grup Esportiu i Recreatiu”.





Machado a Rocafort.