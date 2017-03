Oltra: ‘Al govern valencià està a punt d’acabar-se-li la paciència’ amb Rajoy

Divendres, 24 de març de 2017 a les 16:45h

L’infrafinançament que pateix el País València, unit a la palmària manca d’inversions pressupostàries en territori valencià o la discriminació que pateixen les capitals valencianes respecte a altres ciutats del territori espanyol, està fent que al Govern valencià “se li estiga acabant la paciència” pel que fa al “maltractament” i “menyspreu” demostrat en aquest sentit i fins al moment per part de l’actual executiu espanyol que presideix Mariano Rajoy.Així ho ha indicat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, en ser preguntada, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, sobre el fet que les negociacions dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) se centren en determinades comunitats com Catalunya i País Basc. “Sembla que s'ha de muntar un ciri perquè el govern –espanyol- ens faça cas”, ha apuntat Oltra, qui, tot seguit, ha asseverat amb rotunditat: “Açò s’ha d’acabar”.“Al final una té la sensació que ser amable no té efecte, que s’ha de muntar un ciri perquè el govern d’Espanya et faça cas. Si ací a qui més crida, a qui més soroll fa, se li tapa la boca amb diners, al remat ja saps el camí que cal prendre...”, ha indicat la portaveu durant la seua compareixença davant els periodistes.“Sempre em plantege què hem fet els valencians perquè se’ns tracte com a ciutadans espanyols de segona. Ací està el tema de l’infrafinançament que patim, de la regularització del deute i de les infraestructures d’acord a la nostra població. Si el nostre pes poblacional està en l’11%, en eixe percentatge s’ha de veure reflectida la inversió –per part del govern espanyol- que li pertoca a la Comunitat Valenciana en infraestructures”, ha exigit Oltra.En aquest sentit, la vicepresidenta ha lamentat el dèficit en infraestructures que pateix el territori valencià en relació als cinc milions de valencians. Oltra ha recordat els “més de 2.000 milions d’euros que no han arribat en els PGE”, i també el tema de l’execució pressupostària, per fer veure que si es té en compte tot plegat, “i els diners que finalment arriben, és per a plorar”.“Em sembla molt bé que totes les comunitats autònomes tinguen infraestructures, però és que ací no tinguem el Corredor que necessiten els nostres empresaris per a ser competitius” com tampoc ‘Tren de la Costa’, ha denunciat la vicepresidenta per a, tot seguit, preguntar-se en veu alta: “Com és possible que el Palau de les Arts de València tinga una inversió ridícula comparada amb la del Teatre Reial de Madrid, el Liceu –de Barcelona- o el Teatre -de la Maestranza- de Sevilla?” o també sobre el fet que la ciutat de València “no tinga contracte-programa per al transport metropolità i sí que el tinguen Sevilla, Madrid i Barcelona?”Davant tot açò, Mónica Oltra s’ha preguntat, visiblement indignada: “Què hem fet els valencians perquè permanentment se'ns menyspree i se’ns tracte com a espanyols de segona? A aquest govern –el del País Valencià— està a punt d’acabar-se-li la paciència. Pel que fa a la resta, continuarem reivindicant”, ha conclòs.