L'EMT tanca 2016 amb superàvit, menys deute i més passatgers

Divendres, 24 de març de 2017 a les 18:00h

El regidor de Mobilitat Sostenible de València, Giusepe Grezzi, reclama finançament a l'Estat per millorar el transport públic de la ciutat

Els comptes de l'EMT de 2016 seran aprovats la pròxima setmana pel consell d'administració de l'empresa pública.



EMT, Giuseppe Grezzi

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha tancat l'exercici 2016 amb un superàvit de 683.655,40 euros, una reducció del deute d'1,6 milions d'euros i una millora de la situació patrimonial de 3 milions d'euros. A més, ha aconseguit un increment del 6,1 per cent en el nombre de passatgers, arribant a sumar 5,4 milions de nous viatgers respecte l'any 2015. Aquestes són les dades que ha donat a conéixer aquest divendres el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, en una roda de premsa en què ha explicat els comptes anuals d'aquesta companyia, que està previst que s'aproven en el Consell d'Administració que celebrarà la setmana vinent.L'edil ha afirmat que aquests resultats són "bastant satisfactoris i mostren una millora notable de la gestió econòmica i de la gestió de servei". En aquest sentit, ha assegurat que 2016 "ha estat el segon any consecutiu" que l'EMT "acaba amb resultats positius enfront del dèficit de més de 33 milions d'euros que va generar l'anterior equip de govern". Grezzi, que ha assenyalat que s'ha produït també una "millora en el pagament a proveïdors", ha apuntat que en el capítol d'ingressos s'ha mantingut la xifra de negoci de l'exercici anterior.Pel que fa a l'àrea de personal, ha detallat que durant 2016 s'ha registrat un augment de les despeses de personal d'un 6,78 per cent. S'ha passat de 19,3 milions d'euros a 21,2 milions d'euros el passat any; un increment resultant de l'augment del personal i l'ajust de salaris.El regidor ha destacat "l'increment de la plantilla" i ha dit que l'augment del nombre de treballadors -200 més que el 2015- "permetrà donar millor servei" als ciutadans. Pel que fa a la partida destinada a directius, Grezzi ha afirmat que s'ha reduït, en passar dels 620.265 euros de 2015 als 553.370 euros de 2016.D'altra banda, el responsable municipal ha subratllat que en la millora patrimonial s'inclouen els 1,5 milions d'euros d'aportació extra que l'Ajuntament de València va fer el passat estiu a l'EMT. En aquest sentit Grezzi ha explicat que a causa de "la bona gestió" de la companyia "no s'ha usat" aquesta quantitat "per a l'activitat corrent". "Vam ser previsores. Havíem introduït canvis perquè potser era necessari usar-ho però no ho hem fet perquè està ben gestionada l'empresa", ha plantejat Grezzi, que ha afirmat que l'EMT té "compromesos pagaments per valor de 2,4 milions" d'euros. "Tenim capacitat per pagar deutes i disminuir l'endeutament", ha insistit.Guiseppe Grezzi ha considerat que quan l'equip de govern de Joan Ribó va arribar a l'Ajuntament, l'EMT "estava en l'UCI" i ha assegurat que "ara ja s'ha recuperat, per posar-se la samarreta i anar a suar-la al riu, per la bona gestió". Igualment, ha reiterat que "els ciutadans cada vegada aposten més pel transport públic" i ha dit que això ajudarà a "millorar la ciutat" i el seu "model de mobilitat".Grezzi ha explicat que la setmana vinent s'autoritzarà en la comissió municipal d'Hisenda una operació de refinançament, "que no d'endeutament, mitjançant la qual l'EMT millora la seua relació amb les entitats financeres per pagar el crèdit ajornat que va signar l'anterior equip de govern en 2014 amb la finalitat d'intentar maquillar la seua nefasta gestió".El responsable municipal ha indicat que aquest refinançament permetrà "millorar la situació financera de l'empresa i rebaixar el tipus d'interés", al mateix temps que ha declarat que permetrà "un estalvi d'interessos del 60 per cent".Grezzi ha manifestat que la intenció del consistori i de l'EMT és "donar cada vegada millor servei a la ciutadania" i per a això ha considerat necessari comptar amb "més finançament de l'Estat" i aconseguir els nivells d'altres grans ciutats com Madrid i Barcelona. "Ens ho mereixem, som la tercera ciutat d'Espanya i transportem un nombre de viatgers importants", ha dit Grezzi.El regidor ha afegit que "aquest finançament és un dret dels valencians" i ha advertit que "sense aquest no s'aconseguiran les quotes de millora del transport públic necessàries", per a després afirmar que el consistori "seguirà reclamant" els "38 milions d'euros que reclamem" i "lluitant on siga perquè arriben" des de l'Estat. "Amb aquests diners encara milloraríem el servei i el dret dels valencians a viatjar en un transport públic de qualitat", ha afirmat.