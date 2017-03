Bankia només ha tornat el 8% dels diners del rescat

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 00:00h

El FROB confia que la fusió amb BMN permeta recuperar 401 milions addicionals

Bankia abonarà aquest any 317 milions d'euros en dividend.

El principal beneficiari del dividend aprovat aquest divendres per la junta d'accionistes de Bankia serà l'Estat, com a principal accionista de Bankia. Si quan s'abone la remuneració manté el 65,9% del capital de l'entitat que posseïa al tancament del 2016, percebrà 209 milions d'euros.



Aquesta quantia se sumarà als 1.304 milions recuperats per les arques públiques amb la privatització del 7,5% del banc presidit per José Ignacio Goirigolzarri. També cal afegir els 323 milions en dividends reingressats en 2014 i 2015. En total, els contribuents hauran recuperat 1.836 milions d'euros dels 22.424 milions d'euros que va costar el rescat de l'entitat.





Esperança en la fusió amb BMN



El retorn escàs dels fons públics també explica el desig indissimulat del ministre d'Economia, Luis de Guindos, de fusionar l'entitat hereva de Bancaixa i Caja Madrid amb Banco Mare Nostrum (BMN). "Seria l'opció més eficient per al conjunt dels espanyols", va assegurar la setmana passada.



El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) va encarregar al gener a Société Génerale que temptejara el mercat per saber si seria més profitós vendre BMN o fusionar-lo amb Bankia. La



L'Estat podria recuperar el 41% dels fons del rescat



Goirigolzarri es va mostrar més prudent en el seu discurs davant els accionistes, en assegurar que caldrà un "exercici molt rigorós i professional per analitzar l'operació". Per a fer aquesta anàlisi, Bankia ha creat una comissió assessorada per Ernst&Young, Garrigues, Accenture i Morgan Stanley.



En qualsevol cas,

