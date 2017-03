Divisió sindical davant l'ERO temporal de Ford Almussafes

Divendres, 24 de març de 2017 a les 19:45h

L'expedient pactat per la direcció i UGT afecta 270 treballadors fixos de la planta de motors de la companyia automobilística a la Ribera Baixa

El Comité d'Empresa de Ford ha ratificat aquest divendres l'acord entre la direcció i UGT per aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afectarà 270 treballadors fixos de la planta de motors de la factoria valenciana de la companyia automobilística. Com a conseqüència, fins l'abril del 2018 aquest departament mantindrà un únic torn a mitja jornada en comptes de dos.

L'ERTO començarà a aplicar-se el proper divendres 31 de març i durarà fins a l'abril del 2018. Per al proper mes, la planta d'Almussafes estableix tres dies d'aturades en què la planta de motors deixarà de produir, que al maig en seran quatre i al juny en seran sis.



Des de l'última setmana de juny fins el 30 d'abril del 2018 la planta de motors de Ford Almussafes es mantindrà amb un únic torn de producció, al 50%, de manera que els treballadors estaran actius a mitja jornada i s'alternaran cada dos setmanes. La previsió d'UGT és que al maig del 2018 el nou model de motor Maverick que llançarà Ford tinga "prou càrrega de treball" i permeta reincorporar tota la plantilla fixa.



Intersindical, en contra de l'expedient



No ho veu així Intersindical, que s'ha mostrat en contra de l'aplicació de l'expedient pels "beneficis de cents de milions d'euros que acumula Ford Almussafes sols els tres últims anys i els 1.200 milions de beneficis que va obtenir Ford Europa el passat 2016".



"Diem no a aquest ERTO perquè a Ford Almussafes no sobra ningú, al contrari, entenem que hui més que mai són necessàries contractacions per a rebaixar una càrrega de treball inaguantable i que està afectant de manera molt important la salut de la plantilla", ha apuntat el sindicat.



Intersindical critica que els treballadors afectats per l'expedient perdran el 20% del seu salari i considera injustificable que "una empresa amb beneficis milionaris no complemente els salaris al 100%", atenent que l'administració pública pagarà la major part del salari dels empleats.