El Consell defensa el model plurilingüe perquè 'no vol entossudir-se en la ignorància'

Divendres, 24 de març de 2017 a les 20:00h

La vicepresidenta Oltra avança que respondrà els dubtes del govern espanyol al voltant del nou marc educatiu

Comentaris

No hi ha cap comentari





Comenta El comentari s'ha enviat correctament







Nom (o Pseudònim) Població (Opcional) Correu electrònic (No es visualitzarà. Ha de ser real per validar el comentari) Comentari Notificació via adreça electrònica si hi ha comentaris nous Previsualitza



La direcció de La Veu del País Valencià es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i diàleg.



La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha assegurat que l'executiu autonòmic defensarà el decret d'ensenyament plurilingüe davant la petició d'aclariments realitzats pel Ministeri d'Educació perquè “aquest és un govern que no vol entossudir-se en la ignorància”, en paraules d'Oltra fent referència a l'actual Consell.La vicepresidenta ha realitzat aquestes declaracions en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per la 'carta de col·laboració' que ha enviat el ministeri i en la qual sol·licita aclariments a alguns dubtes sobre el decret de plurilingüisme.En resposta a aquestes qüestions, Oltra s'ha expressat així: “Direm que el decret de plurilingüisme situarà la Comunitat Valenciana en un lloc de referència quant a la competència lingüística en l'àmbit europeu, que els nostres alumnes tenen poca competència per l'aplicació fallida de plans fallits que no han servit i que el decret té una base que han elaborat tècnics”.Ha afegit que l'objectiu de la norma és “que els alumnes, quan acaben les seues etapes educatives, dominen perfectament el castellà, el valencià i l'anglès i tinguen nocions d'una segona llengua estrangera”.També ha assegurat que faran saber al ministeri que aquesta serà la “primera vegada” que l'alumnat, en acabar la seua formació, tindrà “una acreditació d'idiomes sense necessitat d'anar a acadèmies privades o pagar per alguna cosa que ha d'aconseguir una persona dins del sistema educatiu públic".En referència a la petició dels tres nivells presentats per aquest decret, Oltra ha subratllat que “el 54% dels centres educatius ha triat el nivell de plurilingüisme avançat i el 30% l'intermedi, mentre que un 16% s'han quedat amb el bàsic, que és com estan ara". Açò suposa que el 84% ha optat pel 'model Botànic' i crec que aquesta és una dada important, perquè la gent vol avançar”.Per eixe motiu, s'ha preguntat: “Quin problema pot haver-hi que els nostres alumnes tinguen competència en dues llengües oficials i en anglès?; qui pot oposar-se al coneixement?”.També ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia valencià, en una sentència sobre una decisió de la Conselleria d'Educació en l'etapa del 'popular' Alejandro Font de Mora, “va dir literalment que solament un entestament en la ignorància explica la reiteració de l'aprovació d'aquesta norma”.