Un documental que promou l'agroecologia, prop d'arribar al seu objectiu de mecenatge

'Nugant cordes' és una proposta audiovisual en què es vol donar a conéixer i difondre aquesta forma de vida donant veu a totes les parts implicades

Dues persones il·lusionades, Mayte Fornes i Juan Arocas, han posat la seua proposta de documental en la plataforma de micromecenatge, Verkami , per aconseguir el finançament necessari per dur a terme Nugant cordes , amb el qual volen donar a conéixer i difondre l'agroecologia, que tal com expliquen ells mateixos “és molt més que aliments sans i de qualitat”, sense agroquímics ni productes tòxics. A hores d'ara, aquesta iniciativa ja està vorejant l'objectiu plantejat, a falta d'uns dies per a tancar la participació a través d'aquesta plataforma.L'agroecologia, tal com matisen els creadors, també té a veure amb conservar els recursos naturals, l'aigua, la biodiversitat i la terra; i per abordar aquest concepte consideren que cal parlar amb llauradors compromesos amb el medi, de sobirania alimentària, de justícia social, de cultura i de tradició.

El documental Nugant cordes vol ser un punt de trobada entre els llauradors i els consumidors, perquè aquests últims puguen saber què hi ha darrere de cadascun dels aliments que prenen, i alhora siguen conscients del treball que comporta. A més, també mostrarà el canvi social que s'ha produït en els últims anys, en què a poc a poc sembla que la terra torna a prendre valor. Per a contar tot això, es donarà veu a projectes d'horts socials, a organitzacions, col·lectius, associacions i grups de consum.



Fornes i Arocas volen que aquest projecte siga dinàmic, ja que volen que puga evolucionar gràcies a les diferents projeccions en centres docents, cases de cultura, locals d'associacions, etc., per generar debat, diàleg i un intercanvi d'experiències que farà més gran aquesta proposta.





Les gravacions del documental ja han començat i la banda sonora ja està acabada. La seua estrena està prevista per al maig en les poblacions de la gent que ha col·laborat, entre les quals estan València, Paterna, Alcàsser, la Pobla de Vallbona, Carpesa, Alaquàs, Picassent, Castellar-Oliveral i l'Eliana. A més, estan oberts a projectar-lo allà on els conviden.







