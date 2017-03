L’art contemporani troba un nou aliat a València

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 00:00h

L’arquitecte i col·leccionista Francisco Reyes obri una galeria on la cultura contemporània no siga ‘només per a rics’



EP / València.



València comptarà a partir del pròxim dijous, 30 de març, amb un espai que oferirà un nou concepte de galeria d'art a la ciutat. Al capdavant està el col·leccionista i arquitecte Francisco Reyes, qui obri un nou espai amb què pretén impulsar la interacció de l'art contemporani amb la vida diària de les persones. L’art contemporani troba així un nou aliat al cap i casal, on es podrà veure una mostra d'obres de grans artistes, entre els quals destaquen noms com Picasso, Le Corbusier, el Genovés o Equip Crònica.



L'espai artístic Francisco Reyes -situat en el número 17 del carrer Bonaire, en ple cor de Ciutat Vella- es tracta del projecte personal del col·leccionista, arquitecte i reconegut interiorista, qui ha reunit per a la mostra inaugural 33 obres d'artistes com Pablo Picasso, Julio González, Le Corbusier, Equip Crònica, Carmen Calvo, el Genovés, Eduardo Rierol, Valerio Adami, Miguel Angel Campano, Luis Gordillo, Eusebio Sempere, Miquel Navarro, Joan Cardells, Antonio Alcaraz, Francisco Lozano, Cristopher Makos, Tony Smith, Antonio Saura Albert Ràfols-Casamada, Rafael Armengol o Jorge Ballester.



Completa aquesta nòmina de creadors Artur Heras, Antonio Girbes, Sebastián Nicolau, Manolo Boix, Càceres- Miranda, Marco Caparrós, José María Iturralde, Celso Lagar, Joaquín Michavila, Vicente Peris i Francisco Reyes. Una part de les obres exposades prové de la col·lecció del mateix galerista, mentre que una altra ha sigut seleccionada en el taller dels artistes.



Francisco Reyes és un espai difícil de classificar, ja que no és una galeria en ús, ni una botiga 'arty', ni tampoc un estudi d'interiorisme, encara que participe de totes aquestes facetes.



"L'objectiu d'aquesta sala és promoure la interacció de l'art contemporani amb la vida diària de les persones, despullar-lo del seu halo elitista i fer-lo assequible a un públic ampli i no solament a les grans fortunes", explica el seu responsable a través del seu comunicat.



"Per a açò -continua-, tant la selecció com la disposició de les obres persegueix que aquestes puguen ser imaginades perfectament integrades en qualsevol llar, ja siga clàssic o modern, incorporant l'emoció estètica i autenticitat que desprenen a la quotidianitat dels seus habitants".



Diferents generacions i estils



Aquesta filosofia dóna com a resultat que en l'espai convisquen artistes de diferents generacions i estils que no solen mostrar-se junts, originals amb obra gràfica, pintura i escultura amb peces exclusives de disseny o mobiliari representatives de la millor tradició dels anomenats oficis artístics. Aquesta singular cohabitació propicia diàlegs creuats entre totes les obres, lectures noves que enriqueixen el seu significat i fan créixer el plaer.



L'activitat de la sala Francisco Reyes estarà marcada pel ritme estacional. Així, l'exposició actual estarà oberta al públic fins a l'estiu. La succeirà una nova invitació a interaccionar i conviure amb l'art "sense traves ni barreres mentals".