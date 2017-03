Riba-roja exigeix a AENA que canvie el pas de 'més de 30 avions al dia' perquè molesten els veïns

Divendres, 24 de març de 2017 a les 20:30h

Els problemes van començar fa cinc anys quan es va modificar el trajecte dels aparells que aterren a Manises

EP / València.



L'Ajuntament de Riba-roja de Túria (el Camp de Túria) s'ha posat en marxa per defensar els veïns que pateixen des de fa més de cinc anys el pas de nombrosos avions a poca distància de les seues residències, amb les conseqüents molèsties que això genera. És per això que des del consistori s'ha exigit a Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) que rectifique el pas de “més de 30 avions al dia” des de l'aeroport de Manises (l’Horta Oest). Els veïns de les urbanitzacions de la Llovatera i el Pla del Totxar han recollit al voltant de 200 signatures com a mostra de la seua protesta, segons ha informat el consistori en un comunicat.



L'equip de govern de Riba-roja ha recordat que les “molèsties que suporten diàriament” els veïns d'aquestes urbanitzacions “es remunten a fa més de cinc anys, després de la decisió d'AENA de modificar l'itinerari”. Més concretament: “Els més de 500 veïns d'aquestes àrees residencials han de suportar cada dia el pas d'aparells aeris a escassa altura dels seus habitatges, cosa que provoca nombrosos problemes, per l'alta freqüència de pas al llarg de la jornada, des de primeres hores del dia fins a prop de la mitjanit, quan deixen de passar per sobre d'aquestes àrees de Riba-roja”, denuncien des del consistori.



A més, incideixen que a pesar d'aquests cinc anys en què s'han produït diverses protestes “el Ministeri de Foment no ha fet cas de les problemàtiques plantejades per l'ajuntament i per les associacions veïnals, fins al punt que no solament no s’han reduït sinó que han augmentat i, per tant, també les molèsties i queixes que afecten la vida diària”.



Les xifres, extretes per les mateixes associacions veïnals, se situen en “més de 30” avions que sobrevolen diàriament el cel d'aquestes àrees residencials a una altura propera als 100 metres.



50 vols diaris en períodes vacacionals



El número de vols es veu incrementat, segons l'ajuntament, en “períodes estivals, ponts i vespres de festes”, ja que és llavors quan major afluència de trànsit aeri es produeix amb l'arribada de turistes al País Valencià, moment en què han arribat a comptar “prop de 50 vols diaris”.



I aquest trànsit aeri provoca que els veïns es queixen, perquè “amb aquestes condicions és molt difícil descansar”. A més, “el soroll continu, des del matí fins a la nit” els arriba a generar estrès i canvis d'humor, segons expliquen en el comunicat.



Per tot açò, l'executiu local ha anunciat que portarà al ple municipal una proposta perquè l'autoritat aèria “prenga consciència” dels problemes que pateixen a La Llobatera i el Totxar sobre el pas d'avions comercials i varie la ruta.