País Valencià, Catalunya i Balears fan front comú perquè l'Estat pague la traducció del BOE

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 00:00h

Els tres territoris demanen que el govern espanyol pague la versió en català que ara abona la Generalitat de Catalunya

Els directors generals de Política Lingüística de Catalunya, País Valencià i Balears, Ester Franquesa, Rubén Trenzano i Marta Fuxà.



Representants dels governs del País Valencià, Balears i Catalunya s'han reunit aquest divendres per primera vegada per treballar sobre els acords en matèria de política lingüística que conformen la Declaració de Palma. Entre els compromisos presos en la reunió d'aquest divendres destaca el de demanar al govern espanyol que assumisca íntegrament els costos de traducció al català del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), actualment a càrrec de la Generalitat de Catalunya.



En aquesta trobada s'ha constatat el “greuge comparatiu” amb altres territoris on el castellà és la llengua oficial pel fet que el govern català assumisca aquesta despesa, segons ha indicat el govern balear en una nota informativa. El grup de treball que s'encarrega d'aquesta tasca serà coordinat per la direcció general de Catalunya.



En aquesta trobada, s'han tractat diversos punts. Un d'ells ha sigut la presència del català en la documentació i les pàgines web d'àmbit estatal i europeu. També s'ha parlat del pròxim informe sobre la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries -l'últim és de 2010-12-, elaborat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de la voluntat de traure avant projectes comuns de foment de la llengua al cinema, la traducció, l'empresa, el consum, la justícia i la televisió i la ràdio.



D'altra banda, s'han abordat les acreditacions i equivalències de títols oficials de coneixement de català als tres territoris. Cal recordar que l'ordre emesa fa uns dies per la Generalitat Valenciana permet que aquests títols de Balears i Catalunya siguen reconeguts com a equivalents als valencians.



A més, s'ha acordat intercanviar tota la informació sobre acreditacions i equivalències i treballar en la confecció d'una plataforma accessible al ciutadà per a informar-lo de la convalidació dins del marc europeu comú de referència i la validesa que té en cada territori. La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana serà l'encarregada d'impulsar aquest grup de treball.



Aquesta ha sigut la tercera reunió de treball de les tres àrees de llengua. La pròxima trobada a tres bandes l'organitzarà la Direcció General de Política Lingüística del govern balear i es durà a terme, previsiblement, en el mes de juliol.