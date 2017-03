El Magnànim reforça la seua aposta editorial

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 08:45h

La Institució Alfons el Magnànim–Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació ha celebrat un nou Consell d’Administració durant el qual, el seu director, Vicent Flor, ha informat de l’activitat desenvolupada per part d’aquesta entitat dependent de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València. Al llarg dels darrers mesos, s’ha reforçat l’aposta editorial de la institució, a més d’incrementar les vies electròniques d’accés a Debats. Revista de cultura, poder i societat i la participació de diferents referents dintre del cicle ‘Debats al Magnànim’.En l’àmbit de les publicacions, el Magnànim ha presentat novetats editorials en diferents col·leccions. Destaquen llibres com La violència política contra les dones (1936-1953). El cas de la privació de llibertat a la província de València dels historiadors Ricard Camil Torres i Antoni Simó. Un exhaustiu treball que permet conèixer l'univers carcerari de les 1.275 presoneres polítiques de la Segona República i les 4.011 del franquisme a València.Així mateix destaca, d’una banda, Poesies i proses valencianes de Teodor Llorente, un treball de Rafael Roca que recull 151 composicions líriques i 20 escrits en prosa que el converteixen en el volum llorentí més complet que no s’ha publicat mai abans. I, d’una altra, La idea del socialisme. Assaig d’una actualització, l’últim llibre d’Axel Honneth (2015), fins ara no publicat a l’Estat espanyol, que ha estat traduït al valencià per Sílvia Villa i Francesc J. Hernández, i que constitueix una revisió del moviment socialista i una proposta de reformulació dels seus principis d’acord amb l’experiència històrica.Unes altres aportacions han estat les Actes del IV Congrés de la Vall d’Albaida, que recull les sessions celebrades els dies 28 i 29 de novembre de 2014 a Benigànim i La Residencia de Estudiantes y la Ciudad Universitaria de Valencia: el Colegio Mayor Luis Vives, una obra col·lectiva que realitza un repàs a la trajectòria d’aquest emblemàtic edifici del col·legi, des de la seua projecció durant la Segona República, fins a convertir-se en una de les úniques restes vives de l’arquitectura racionalista de principis del segle XX.A més, s’està treballant l’edició d’algunes noves publicacions, com Poesies completes del poeta i membre de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, Marc Granell. O els Quaderns de Sotaia, un dietari de l’etnobotànic Joan Pellicer.Durant aquests darrers mesos ha vist la llum la nova aplicació mòbil de Debats. Revista de cultura, poder i societat que edita el Magnànim. Aquesta app ja es troba disponible per als dispositius Android i Apple, i possibilitarà l’accés lliure a tota la col·lecció de la publicació en format PDF. De moment, es pot accedir, a banda dels exemplars publicats en 2016, a l’anuari en anglès i als 53 números de la primera etapa de la publicació (1983-1995), el període de major esplendor. Al llarg dels propers mesos estaran accessibles també les publicacions del número 54 al 129 per completar la col·lecció.A més, s’ha apostat per potenciar el cicle Debats al Magnànim amb la presència de figures de reconegut prestigi internacional en diferents camps d’estudi. En aquest sentit, destaca la conferència que oferirà aquest proper dijous 30 de març el filòsof social Axel Honneth, el més destacat representant actual de la coneguda com “tercera generació” de l’Escola de Frankfurt, i que visitarà València per presentar el seu llibre La idea del socialisme. Assaig d’una actualització.Per al 27 d’abril està prevista la intervenció de la periodista nord-americana Sharon Weinberger, especialitzada en temes de defensa i seguretat i autora del llibre The Imageneers of War. The untold history of Darpa, the Pentagon Agency that changed the World.