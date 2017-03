L'aeroport de Castelló reprén els vols a Bristol i amplia el seu horari operatiu

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 10:15h

La base castellonenca acollirà vols regulars els set dies de la setmana



RedactaVeu / Vilanova d’Alcolea.



L'aeroport de Castelló reprén a partir d'aquest diumenge 26 de març la connexió amb Bristol de l'aerolínia Ryanair, que operarà dos dies a la setmana fins a final d'octubre. Amb la represa d'aquesta ruta, l'aeroport acollirà vols regulars els set dies de la setmana.



L'inici de la temporada d'estiu (que abasta de finals de març a la fi d'octubre) suposa un reajustament de la programació setmanal de vols. Amb modificacions horàries, els vols de Londres de Ryanair es mantenen els dimarts, dijous i dissabtes, mentre que els de Sofia, també de Ryanair, els dilluns i divendres. La connexió amb Bucarest de Blue Air operarà els dimecres i diumenges i incorporarà un tercer vol setmanal els divendres a partir de l'1 de juny. Els vols de Bristol estan fixats en dimecres i diumenge. A aquestes rutes regulars caldrà afegir la nova de Polònia, operada per Ryanair, que enllaçarà Castelló amb Poznan a partir d'octubre.



El director d’Edeis en l'aeroport de Castelló, Alexander Schroll, ha destacat que la represa dels vols de Bristol "marca l'inici de la temporada d'estiu". "Els equips de l'aeroport estan preparats per a acollir aquests passatgers", ha afirmat. Schroll també ha recordat l'operativa que acollirà l'aeroport entre l'1 de maig i el 13 de juny i que suposarà l'arribada de fins a 8.500 turistes austríacs. Durant aquest període, els vols xàrter que connectaran amb Salzburg operaran els dilluns i els dimarts amb dos cops cada dia.



Promoció a Regne Unit



Respecte a la represa dels vols a Bristol, el president de la societat pública Aerocas i secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat la intensa labor promocional que desenvolupa la Generalitat en el mercat britànic, on l’Agència Valenciana del Turisme (AVT) ha programat 18 accions durant enguany.



“Les actuacions van en la línia de reforçar la promoció de l'oferta turística de la Comunitat i d'aprofundir en l'estratègia de segmentació per productes en el mateix. Hem passat de participar en tres fires el 2016 a estar presents en set el 2017, la majoria certàmens especialitzats, com el de busseig de Birmingham, el de turisme ornitològic de Rutland, el certamen especialitzat en estades de grups i esdeveniments esportius Soccerex de Manchester o la fira de connectivitat aèria World Routes, que enguany se celebrarà a Belfast, a més de la nostra presència en la World Travel Market", ha explicat Colomer.



D'altra banda, Colomer ha recordat que l'AVT ha encarregat un estudi sobre els turistes estrangers arribats a través de l'aeroport de Castelló, centrat en els passatgers dels vols que connecten amb el Regne Unit (Londres i Bristol). El treball segueix la metodologia que utilitza l'INE en l'elaboració de l'Estadística de Moviments en Fronteres (Frontur) i l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur).