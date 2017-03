Marina Albiol exigeix al govern espanyol un referèndum sobre el CETA

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 10:45h

L’eurodiputada d’EUPV acusa Rajoy de voler aprovar el tractat "sense fer soroll, com si fóra un tema menor"



Redactaveu / Brussel·les.



La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, ha acusat el govern de Mariano Rajoy de pretendre ratificar l’Acord Econòmic i Comercial Global entre la Unió Europea i el Canadà (CETA) “sense fer massa soroll i sense propiciar el debat, no siga cosa que la ciutadania s’assabente del que s’aprovarà”. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau aquest divendres a l’enviament del tractat al Parlament i Senat per a la seua votació, tal com va establir la Comissió Europea. L’eurodiputada ha lamentat que “el PSOE actuarà com a Brussel·les i donarà suport al PP en l’aprovació del CETA”, alhora que ha insistit a indicar que “un acord d’aquestes dimensions ha de sotmetre’s a un referèndum” perquè tothom “sàpiga les conseqüències” que portarà.



“Fa la sensació que el govern pretén passar per aquest tema sense fer massa soroll perquè es ratifique al més ràpid possible i com si fóra un tema menor”, ha dit Albiol, que no té cap dubte que aquesta forma de procedir “segueix la dinàmica” marcada per la Comissió Europea d’”actuar amb el màxim secretisme i sense propiciar el debat, no siga que els ciutadans s’assabenten del que s’aprovarà”.



Perquè el CETA, ha subratllat, “està dissenyat per obrir les portes a una profunda modificació de normatives que ens afecten a tots i totes sobre medi ambient, salut pública i serveis públics”, i té com a “objectiu principal” donar-li “més poder a les multinacionals”, reduint considerablement la sobirania i el marge de maniobra dels Estats, les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments.



“Per això es votarà al Parlament”, ha recordat. “La Comissió Europea el va considerar un acord comercial mixt, ja que afecta greument la legislació dels Estats membres. Per tant, per poder aprovar-lo definitivament havia de passar pels parlaments estatals”. A més, ha vaticinat que el CETA suposarà “el colp final al ja de per si malmès sector agrari i ramader del País Valencià”, perquè no podrà competir en igualtat de condicions amb les empreses canadenques, “tal com reconeixen els mateixos informes del Parlament Europeu”.



En aquest sentit, Albiol ha assenyalat la importància que es tinga en compte que el CETA no només donarà la possibilitat a les grans corporacions canadenques de fer negoci a Europa mentre destrossen la indústria i l’ocupació local, sinó que aquest acord “actuarà com un TTIP encobert”. L’eurodiputada es refereix així a l’Acord de lliure comerç entre la UE i els Estats Units, que des de l’arribada a la Casa Blanca de Donald Trump sembla paralitzat però que, d’alguna manera, s’activarà amb el CETA sense necessitat d’avançar en les negociacions.



“EL CETA és la porta de darrere del TTIP, ja que el 80% de les grans corporacions dels EUA tenen alguna mena de participació en companyies canadenques. Qualsevol empresa dels Estats Units amb seu a Canadà podrà beneficiar-se del CETA”, ha explicat.



Durant el ple d’Estrasburg del passat mes de febrer, els eurodiputats del PSOE al complet van donar suport a l’aprovació del tractat, votant el mateix que els del PP i Ciudadanos. I Albiol tem que això es reproduirà al Congrés dels Diputats: “El problema és que sembla que Rajoy tindrà novament la complicitat del PSOE i que, per tant, qualsevol oposició d’Unidos Podemos no aconseguirà frenar el CETA”. No obstant això, “des d’Esquerra Unida seguim reclamant un referèndum perquè totes i tots puguem votar si volem o no el CETA. Cal insistir: no es tracta d’un tema menor, no és un tema que puga passar sense debat sinó tot el contrari. És necessària una campanya perquè tothom tinga clar què s’està aprovant i que, al final, se sàpiga que el CETA és un acord comercial fet i dissenyat per les grans corporacions, i no per al benefici de la majoria”, ha remarcat.



Albiol aposta per “impulsar les mobilitzacions a nivell estatal per impedir la ratificació final del tractat que Rajoy vol imposar”.