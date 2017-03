Montiel: ‘El Consell solament sobreviurà si és lleial amb el Botànic’

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 11:45h

El líder de Podem afirma que una ruptura del pacte “no es posa en l’agenda”, en resposta a Marea Valenciana



EP / València.



El secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, considera que el Consell "solament sobreviurà si és lleial amb l’Acord del Botànic, i mitjançant aquest acord amb la societat civil", perquè en cas contrari "el risc de descrèdit és molt alt" i no consentiran "que es defraude la ciutadania".



"Açò implica trencar l’Acord del Botànic? Aquestes coses no s'han de posar mai en l'agenda, una ruptura no es posa en l'agenda, el que es posa en l'agenda és l'exigència i estem sent rigorosos i exigents. Una altra cosa és que algun company, per atraure l'atenció mediàtica, faça proclames maximalistes" sobre la conveniència o no del pacte, ha assegurat Montiel a Europa Press.



El dirigent de Podem s'ha pronunciat així en ser preguntat pel posicionament del corrent intern Marea Valenciana que defensa la no renovació del pacte. Sobre aquest tema, ha indicat que és fonamental per al país "no facilitar la tornada del partit de la corrupció a les institucions" perquè "mantenir el PP lluny de les institucions és una mesura de profilaxi democràtica elemental".



En tot cas, ha admès que la seua capacitat de confiança amb el PSPV "és limitada" i en un primer moment es va optar per una posició "amable" per donar l'oportunitat al Consell de liderar les iniciatives de canvi, però ara s'han adonat que "està enrocat sobre si mateix, està parlant dels seus problemes interns, de nomenaments en Sanitat, problemes en Justícia, l'absència d'ambició en polítiques d'ocupació, assessors..."



"Aquest temps s'ha acabat, no podem continuar donant suport a un govern que segueix tancat en lògica burocràtica", ha incidit, al mateix temps que ha agregat que quasi en l'equador de la legislatura, en un any clau com el 2017, observen "una espècie de passivitat, de gestió purament administrativa" que els porta a ser "molt més exigents".



Després de reconèixer que l'ampliació del Botànic ha suposat "un salt qualitatiu" en l'exigència, ha indicat que està d'acord amb alguns dels arguments que s'esgrimeixen des de Marea Valenciana perquè el Consell necessita una "sacsejada" ja que està "perdent el contacte amb el carrer".



No obstant açò, ha recordat que ha estat amb molts dels membres de Marea Valenciana negociant amb el Consell, per la qual cosa "ells han sigut part del treball" i ha recordat que la ciutadania va posar Podem en les institucions, "no per preparar el camí de tornada del PP", sinó perquè "no es fien dels partits tradicionals i volen que algú siga impulsor del canvi".



"La ciutadania està traslladant al Consell un avís important, i és que no pot comportar-se com si fóra un Consell amb majoria absoluta, ni tan sols són forces polítiques que puguen presumir de tindre un suport social majoritari", ha conclòs.