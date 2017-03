La gira del PP contra el decret educatiu recorrerà 10 comarques

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 16:45h

Vicente Betoret afirma que la normativa de Plurinlingüísme és una "macabra" utilització de la llengua per aconseguir "objectius ideològics"



RedactaVeu / Xiva.



La gira del PP provincial de València contra el decret de plurilingüisme recorrerà fins a 10 comarques per denunciar el decret de Plurilinguïsme de la Conselleria d'Educació.



El president del Partit Popular (PP) de la demarcació de València, Vicente Betoret, ha anunciat aquest dissabte que la "caravana educativa" engegada per la formació per a criticar el "xantatge" que suposa el decret 9/2017 de plurilingüisme del Consell, farà 10 parades en els pròxims dos mesos per diferents comarques valencianes, a les quals se sumaran les peticions d'altres localitats.



La iniciativa del PP va començar el dimarts passat a Xiva per abordar els efectes del nou decret que, segons va apuntar Betoret, constitueix una "macabra" utilització de la llengua per aconseguir "objectius ideològics" i la "imposició" del valencià, cosa que provoca la "minorització del castellà", segons ha informat la formació en un comunicat.



El mateix Betoret ha avançat, durant un esmorzar aquest dissabte amb alcaldes, portaveus i militants de la comarca de la Foia de Bunyol, que en les últimes setmanes s'ha produït "una onada de peticions" des de diferents municipis de la demarcació per a portar la caravana a més localitats.





Reunió de dirigents del PP a Xiva





Aquesta demanda ha tingut lloc, segons Betoret, a causa de la "deixadesa informativa" de la Conselleria i al "temor de molts pares, professionals i experts" a les conseqüències que podria tindre l'aplicació del decret entre l'alumnat valencià.



Els 'populars' critiquen que el Decret pretén educar "a colp d'imposició", ja que "planteja una conscient utilització de la llengua per aconseguir objectius ideològics, amb la conseqüent minorització del castellà".



Vicente Betoret ha explicat que el decret "fomenta les diferències lingüístiques i d'oportunitats", ja que, al seu parer, amb la nova normativa un alumne nascut en una zona castellanoparlant "té un punt de partida desigual".



Els alumnes de la comarca de la Foia de Bunyol, on els municipis estan declarats de predomini lingüístic castellà, "són considerats 'bàsics' per aquest Consell, mentre que els alumnes valencianoparlants "tenen l'etiqueta d'avançats'", ha incidit.







