El 96% de les escoles de la Marina Alta aposten pel plurilingüisme de nivell avançat

Dissabte, 25 de març de 2017 a les 18:45h

Més de 15.000 persones participen en la XXXII Trobada del Verger amb un ambient festiu



Redactaveu / El Verger.



La Coordinadora d’Alumnes, Pares i Professors per l’Ensenyament Públic en Valencià –CAPPEPV–, en col·laboració amb l’Ajuntament del Verger, ha reunit més de 15.000 participants en la XXXII edició de la Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Alta. Una trentena de pobles de la comarca s’ha donat cita en la localitat per celebrar aquesta jornada festiva que pren la llengua com a motor social.



L’Ajuntament del Verger ha lluït amb balconades que mostraven poemes, narracions, estudis i al·lusions al llegat de paper deixat per lletraferits i lletraferides de la Marina Alta com Bernat Capó, un dels referents que ens ha abandonat recentment; Maria Ibars, Pepa Guardiola, Joan Ivars, Maria Dolors Pellicer, i tants altres. Balconades que parlen i fan valdre el món literari, l’etnogràfic...



Amb aquesta iniciativa “es vol donar a conéixer els escriptors i les escriptores dels nostres pobles”, ha comentat la presidenta de la CAPPEV, Francesca Gil, i ha afegit: “Cada any canviem la temàtica. L’any passat els llençols s’impregnaven del projecte anomenat ‘Salvador de paraules’, per salvar paraules de l’oblit i, alhora, retre homenatge a un home clau de la nostra cultura: Carles Salvador”.





Les Trobades esdevenen una festa pel valencià i una jornada de germanor entre les escoles, les famílies i els veïns de tota la comarca. Francesca Gil ha agraït la implicació dels mestres i les associacions del poble en la confecció de la Trobada: “Les nostres comissions de treball estan molt ben estructurades i entre totes i tots assumim gustosament diferents tasques de coordinació perquè la Trobada siga un èxit”. A més, la presidenta de la CAPPEPV ha remarcat que “el 96% de les escoles de la Marina Alta han triat el nivell avançat perquè són conscients que amb aquest programa s’assoleix el plurilingüisme” i, tot seguit, ha agraït a la comunitat educativa que vetlle pel “futur del poble i de la nostra llengua: en valencià, creixem”.



En aquesta línia, el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, ha agraït a les comunitats educatives de la Marina Alta “la decisió consensuada als respectius Consells Escolars per haver triat de forma majoritària el nivell Avançat del Programa Plurilingüe Dinàmic”. Així, Moreno els ha encoratjat “a continuar endavant i caminar per aconseguir un alumnat plurilingüe. Fa més de 30 anys que Escola Valenciana ho posa de manifest: el valencià és la clau que obri la porta a les llengües”.





Per la seua banda, el regidor d’Educació del Verger, Enric Chover, ha al·ludit a la gran participació i ha destacat la increïble participació, amb “més de 15.000 persones que han gaudit de la jornada i han donat molta vida a la localitat i als comerços.” A més, Chover es feia ressò del voluntarisme de “50 col·laboradors”, per la qual cosa vol “agrair el compromís del col·legi Segària, la CAPPEPV i els ajuntaments veïns perquè la Trobada haja lluït així”.



Entre la gran varietat d’activitats que ha oferit la XXXII Trobada, cal esmentar els més de 50 tallers escolars confeccionats per les escoles i les associacions, actuacions, teatre, jocs esportius, carrers temàtics dedicats a la biodiversitat i als esports, exposicions, contacontes, jocs tradicionals, danses populars, la cercavila ‘En valencià, creixem’ desfilant pels carrers al ritme de la colla l’Esclat i la Colleta del Verger, la Llebetjà del Poble Nou de Benitatxell, la Banda de música del Verger, la Banda de Parcent i els Cabuts del grup de danses El Portitxol de Xàbia... I tot arrodonit pel concert de La Gira, que ha acomiadat la Trobada amb les actuacions de Feliu Ventura i Xavi Sarrià, Auxili i Reacció.