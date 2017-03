Els bombers forestals aniran a la vaga a l’abril

Diumenge, 26 de març de 2017 a les 09:15h

Els sindicats PPLB i CCOO-PV acorden realitzar aquesta mesura per exigir una millora salarial



Redactaveu / València.



El Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers (SPPLB) i CCOO-PV han acordat iniciar el pròxim mes d'abril una vaga indefinida en el col·lectiu de bombers forestals del País Valencià per a denunciar "anys treballant amb un salari definit com a precari" i la "falta de voluntat política" per a assumir la gestió d'un servei que "ha evolucionat a la deriva durant 30 anys".



Els dos sindicats també han decidit, durant una "multitudinària" assemblea de treballadors, iniciar un calendari de mobilitzacions per defensar les "demandes històriques" d'aquest col·lectiu que "exigeix definitivament passar a mans de l'administració, com la resta de serveis d'emergència essencials", segons ha informat l’SPPLB.



Aquestes mobilitzacions culminaran a l'abril amb l'inici d'una vaga indefinida com la que ja va dur a terme el servei en 2005.



D'aquesta forma, el col·lectiu de bombers forestals tracta de dir "prou" i denunciar que es tracta d'un servei que "ha anat a la deriva durant els diferents governs sense que cap d'ells tinguera voluntat d'assumir la seua gestió".



"L’externalització a través de l'empresa mercantil Tragsa ha suposat una retallada contínua de les condicions laborals dels professionals del servei, que fa anys que treballen amb un salari definit com a 'precari' pel mateix director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), Jose María Ángel", denuncien des del sindicat.



D'altra banda, l’SPPLB ha destacat que "les bones paraules i gran predisposició dels partits polítics van culminar amb la creació al febrer de l’AVSRE, on es van introduir diverses esmenes, en teoria, per donar resposta als problemes dels bombers forestals". Entre ells han destacat el salari, la jubilació anticipada, la categoria professional i el treball públic.



Així, es va establir que aquesta agència "ostentarà la gestió ordinària i extraordinària del servei, així com la contractació directa de tot el personal".



Tragsa, un obstacle



No obstant açò, l'organització sindical ha lamentat que "els gestos complaents i les iniciatives plenes de voluntat es troben sempre amb la mateixa pedra en el camí: l'empresa pública Tragsa".



"De res serveixen les bones paraules si després l'agència es llava les mans i ens convida a negociar les nostres condicions laborals amb la mateixa empresa que ha mantingut segrestats els nostres drets, desoint totes i cadascuna de les nostres reivindicacions de les últimes dècades", denuncien.



De fet, segons l’SPPLB, "l'última negociació mantinguda amb la mercantil demostra, una vegada més, fins a on arriba la seua voracitat empresarial: mentre concedeix bons milionaris i targetes black als seus directius, aprofita la segona activitat per a donar una nova cotnada a les condicions laborals dels bombers, tractant de rebaixar un salari totalment precari".



Davant aquesta situació, el sindicat ha insistit que l’AVSRE "té l'obligació de posar fi a la injustícia del col·lectiu". "Tragsa s'ha especialitzat a denigrar les condicions laborals de tots els professionals d'incendis que han caigut en les seues mans, dins i fora de la Comunitat".



Un cos de bombers totalment públic



Per tot açò, les formacions han exigit que "si hi ha una voluntat real de millorar les condicions laborals, s'inicien com més prompte millor els tràmits per passar a dependre directament de l'agència i donar llum verda a un cos de bombers forestals 100% públic, que permeta un salari i una segona activitat dignes". "Els valencians es mereixen el millor servei per a defensar el patrimoni", subratllen.