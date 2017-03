Air Nostrum i Vueling comencen a operar la ruta Barcelona-València amb enllaços a Amèrica

Diumenge, 26 de març de 2017 a les 10:30h

Els passatgers valencians podran connectar des de Barcelona amb els vols a San Francisco, Buenos Aires, Los Angeles i Punta Cana

RedactaVeu /EP / València.



Les aerolínies Iberia Regional/Air Nostrum i Vueling començaran a operar aquest diumenge la ruta entre Barcelona i València que permetrà connectar amb vols continentals i, a partir de juny, amb els enllaços a San Francisco, Buenos Aires, Los Angeles i Punta Cana de LEVEL.



La comercialització conjunta permet als passatgers combinar els vols d'anada i tornada d'ambdues companyies, així com en el mateix dia des de qualsevol de les ciutats. Els vols estan a la venda des de 44 euros per trajecte, tot inclòs, segons ha informat Vueling en un comunicat.



Amb l'inici oficial de la programació d'estiu aquest pròxim diumenge, Iberia Regional/Air Nostrum i Vueling mamprenen aquesta connexió, que ha tingut uns vols especials avançats per a coincidir amb les Falles a València.



El programa de vols permet viatjar des de València, via Barcelona, a les principals destinacions continentals, com els de Regne Unit, França, Alemanya, Holanda o Itàlia.



A més, aquest estiu s'ampliaran les connexions amb algunes de les rutes operades per LEVEL, la nova marca del Grup IAG per a vols de llarg recorregut de baix cost. Els passatgers valencians podran connectar des de Barcelona amb els vols a San Francisco, Buenos Aires, Los Angeles i Punta Cana que oferirà la nova aerolínia des del pròxim mes de juny.



Air Nostrum operarà un vol de dilluns a divendres amb eixida de Barcelona a les 7.40 hores i des de València a les 9.05, cosa que permetrà als passatgers estar en la destinació a primera hora del matí, ja que la durada del trajecte és inferior a una hora. La flota utilitzada seran reactors Bombardier CRJ900, amb capacitat per a 90 passatgers.



Per la seua banda, Vueling operarà tots els dies en horari de vesprada. Els vols amb origen Barcelona eixiran des de l'aeroport del Prat a les 16.55 hores i de Manises (València) a les 18.30 hores. La companyia operarà la ruta amb el model d'avió Airbus A320, amb seients per a 180 passatgers.



La nova connexió Barcelona-València disposarà de codi compartit amb Iberia, cosa que permetrà als clients realitzar les seues reserves amb qualsevol de les dues companyies, fins i tot de forma combinada per a l'anada i la tornada, des de la pàgina web d'Iberia o a través de les agències de viatges.



La combinació de l'operació d'ambdues companyies permet l'anada i tornada en el mateix dia des de qualsevol de les dues ciutats i facilita tant els viatges de negocis com les escapades de caps de setmana.