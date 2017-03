Pedro Sánchez promet un PSOE 'tan a l'esquerra com els seus militants'

Diumenge, 26 de març de 2017 a les 14:45h

El candidat a les primàries socialistes ompli el pavelló de Burjassot amb 2.500 assistents

El candidat de la militància. El que donarà veu als afiliats que “volen posar i llevar secretaris generals” malgrat que “a alguns els moleste” això. Pedro Sánchez ha aconseguit omplir el Pavelló d'Esports de Burjassot amb 2.500 incondicionals en l'acte paral·lel a la presentació de la candidatura de Susana Díaz a Madrid.Sánchez s'ha reivindicat com al representant de les bases enfront dels qui “volen que tot es decidisca a les altures, als despatxos”. Tot i que no ha fet cap referència a Díaz ni als milers de militants i càrrecs reunits a la capital de l'Estat, la confrontació amb la presidenta andalusa ha sigut l'eix del seu discurs.La crítica més directa ha anat contra la comissió gestora del PSOE per retardar nou mesos el procés de primàries i per permetre que el grup parlamentari propiciara amb la seua abstenció la investidura de Rajoy. “Mireu Holanda, la gran coalició és la gran trampa. Si guanye, a l'endemà de les primàries, hi haurà un partit en l'oposició, contundent. No hi haurà vots socialistes per a polítques de dretes”, ha garantit Sánchez.El candidat ha assumit el compromís de formar “una direcció tan a l'esquerra com ho siguen els militants i els votants”. Per això, el PSOE, ha assegurat, estarà sempre enfront, no davall ni al costat del PP”. El partit de Pedro Sánchez “serà una formació política creïble que compleix la paraula”.Sánchez ha volgut tranquil·litzar els qui poden estar preocupats per l'establitat i, fins i tot, per la unitat del PSOE l'endemà de les primàries. “El dia de després serà el del sí a la unitat del PSOE i el del no als pressupostos de Rajoy. En les primàries, debatem amb convicció, intensitat i respecte, Mai un socialista serà un adversari. L'adversari està fora, al PP i als poders economics que el sustenten. Donem una lliçó de companyonia. Els qui vos diguen què passarà l'endemà, que sàpiguen que, de la meua boca només eixirà la paraula lleialtat. Perquè sé el que significa un secretari general qüestionat contínuament i això és donar ales a la dreta”, ha reblat l'aspirant socialista.Entre els suports de Sánchez a Burjassot es trobaven el portaveu del PSPV a les Corts Valencianes, Manolo Mata, l'exeurodiputat Andrés Perelló, el diputat José Luis Ábalos i els alcaldes i alcaldesses de Burjassot, Xirivella i el Puig.