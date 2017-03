El Consell destina 760.000 euros a ajudar i indemnitzar les víctimes de la violència contra les dones

Diumenge, 26 de març de 2017 a les 12:30h

La Conselleria d'Igualtat preveu una quantia de 100.000 euros per a ajudes del fons d'emergències



RedactaVeu / València.



La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà enguany un total de 760.000 euros per finançar ajudes i indemnitzacions a víctimes de violència contra les dones, previstes en la llei Integral contra la Violència sobre la Dona de la Comunitat Valenciana, segons fonts de la Conselleria.



La línia específica per a aquelles víctimes que ara per ara no poden treballar, amb ordre de protecció vigent i que acrediten insuficiència de recursos, compta per a enguany amb 600.000 euros. En 2016, el nombre de sol·licituds concedides en aquest apartat per part de la Conselleria d'Igualtat va ser de 122, de les quals 44 eren de la demarcació d’Alacant, 13 de la de Castelló i 65 de la de València.



Així mateix, Igualtat preveu una quantia de 100.000 euros per a ajudes del fons d'emergències, constituït per aportacions econòmiques immediates de pagament únic per a les víctimes de violència contra les dones, amb l'objecte d'atendre les seues necessitats "més urgents" en casos d'emergència i gestionat a través d'entitats col·laboradores. L'any passat es van concedir un total de 193 ajudes, 65 a la demarcació d’Alacant, 44 a la de Castelló i 84 a la de València.



Les quanties previstes per al fons d'emergència van des dels 200 euros per a cobrir necessitats bàsiques, fins als 2.000 euros per a necessitats d'allotjament, i fins a 500 euros per a transport o desplaçaments, així com un màxim de 2.000 euros per afrontar qualsevol altra necessitat que procure la seguretat i protecció de les víctimes.



D'altra banda, el departament que dirigeix Mónica Oltra destinarà 60.000 euros a atendre el dret a la indemnització per causa de mort per un acte de violència contra les dones, per a fills menors d'edat, o majors d'edat i persones ascendents que depenguen econòmicament de la víctima. En 2016, es van aprovar 11 sol·licituds, cinc a la demarcació d'Alacant, dos a Castelló i quatre a la demarcació de València.