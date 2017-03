Puig obvia Pedro Sánchez i mostra el seu ‘respecte’ a Patxi López a la presentació de Díaz

Diumenge, 26 de març de 2017 a les 13:15h

El president de la Generalitat destaca l’actitud “no frontista” de la presidenta andalusa com a candidata a la Secretaria General del PSOE

Acte de Susana Díaz i en una pantalla Puig i Lamban.

EP / Madrid.



El secretari general del PSPV i president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat l’"actitud oberta i no frontista" de la candidata a la Secretaria General del PSOE, Susana Díaz, després que s'haja presentat oficialment aquest diumenge amb un discurs "integrador des del principi" i centrat en "el respecte i la unitat per al partit per aconseguir reconstruir una alternativa, un nou inici per al socialisme".



En declaracions als mitjans de comunicació a l'eixida de l'acte en Ifema, a Madrid, on Díaz ha reunit 6.000 persones, Puig també ha expressat "tot" el seu respecte a un altre dels candidats, l’exlehendakari Patxi López, en canvi no s'ha pronunciat sobre Pedro Sánchez, que precisament aquest diumenge ha celebrat un acte amb militants i simpatitzants socialistes a Burjassot (l’Horta Nord).



Respecte al discurs amb què Susana Díaz ha anunciat formalment la seua candidatura, el president creu que ha sigut "integrador des del principi" i que s'ha centrat en "el que ha sigut el PSOE, però sobretot, en el que ha de ser en el futur" i que la presidenta andalusa ho ha fet "des de la unitat del partit per aconseguir reconstruir una alternativa, un nou inici per al socialisme".



"És molt de valorar també l'actitud no frontista, oberta, que s’ha de configurar perquè al final, de tot aquest procés puguem eixir forts, units i ser el que ha de ser el PSOE: l'alternativa al Partit Popular", ha manifestat.



Per a aconseguir-ho, Puig ha advocat per "unir, tenir idees i posar-les sobre la taula mitjançant un debat constructiu, des del respecte i l'ambició col·lectiva d'eixir cap a endavant". "Açò és el que necessita la majoria social d'Espanya, un Partit Socialista fort que acabe amb la fractura de la desigualtat", ha reivindicat.



Enfront d'aquest model, ha assegurat que "hi ha gent que està esperant que el PSOE es deixe arrossegar per la crispació". Tanmateix, al seu parer, "hui ha sigut un bon dia perquè no siga així".



Preguntat per si se sent 'groupie' de Susana Díaz, ha bromejat dient que ja és "molt antic" per a eixes coses i ha reiterat el "bon ambient" en l'acte a Madrid: "Cap persona es podia sentir fora, no hi ha hagut cap hostilitat".



D'altra banda, en relació a les declaracions de Patxi López de donar més pes a la militància, Ximo Puig ha assenyalat que "té raó" i que "el més important són els militants". "Els líders ho som en tot cas pel suport que tenim dels militants", ha afegit, per a negar "una dialèctica líders-militants" i recalcar que "cadascú té la seua opció".



"Patxi López té tot el meu respecte, com també el tenen tots els que fan un pas avant per intentar potenciar el partit", ha subratllat.