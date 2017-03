Ximo Puig aposta 100% per Susana Díaz perquè ‘genera força’ per al PSOE

Diumenge, 26 de març de 2017 a les 13:15h

Els socialistes han abrigallat amb més de 6.000 persones la presidenta andalusa a Madrid

Acte de Susana Díaz i en una pantalla Puig i Lamban.

EP / Madrid.



Els dirigents del PSOE han respost aquest diumenge a la crida de la secretària general dels socialistes andalusos, Susana Díaz, en el llançament de la seua candidatura. Al costat de més de 6.000 militants socialistes, els dos expresidents del govern espanyol del PSOE, Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, han defensat la seua capacitat d'unir el partit en la mateixa línia, el president de la Generalitat, Ximo Puig i el de la Junta de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, han recalcat que en el pavelló estaven els que "han aconseguit guanyar el PP".

A la presentació de la candidatura de la presidenta de la Junta d'Andalusia a les primàries del PSOE han acudit els dos expresidents del govern espanyol que ha tingut el PSOE i cinc dels set presidents autonòmics socialistes, entre ells el del País Valencià, Ximo Puig. Només han faltat l'asturià Javier Fernández, que com a president de la gestora ha volgut mantenir "neutralitat" i la balear Francina Armengol, que dóna suport a l’exlehendakari Patxi López.



Ximo Puig ha agraït que Díaz haja optat per eixir d’"una zona de confort" i "intentar generar la força que necessita el partit socialista per a convertir-se en l'alternativa real a la dreta espanyola" assumint que "estaria més còmoda seguint com a presidenta d'Andalusia".



A més, el president de la Generalitat també ha demanat una campanya de primàries basada "en el respecte" i que fuja de "desqualificacions". Amb ell ha coincidit el president d'Aragó, Javier Lambán, que ha rebutjat els qui "sembren dubtes" sobre el treball que realitza la gestora.